PIDE QUE SE HAGAN RESPONSABLES. Melissa Peschiera habló sobre los comunicados con los que la Policía Nacional del Perú pretende negar la brutalidad policial contra manifestantes durante las marchas contra Manuel Merino. La periodista indicó que le parece el colmo que la institución continúe negando lo evidente.

La Policía Nacional del Perú ha negado que hayan reprimido con violencia a los manifestantes. Al respecto, Melissa Peschiera indicó que le parece lamentable que pese a toda la evidencia gráfica continúen mintiendo. “Lamentable su actitud a pesar de todas las evidencias y testimonios”.

“Hay testimonios gráficos que desmienten todo lo dicho por la policía, la policía dice que no ha utilizado perdigones , la policía dice que no dispara directamente al cuerpo, sin embargo, yo a las pruebas me remito”, menciona Melissa Peschiera.

La periodista habla del caso del periodista de Ojo Público, Alonso Balbuena, a quien la policía le disparó directamente en la pierna. “Le ha abierto la pierna, le han operado la pierna, varios periodistas gráficos a los que se les ha sacado ese tipo de municiones”, expresa.

Melissa Peschiera lamenta que la Policía Nacional del Perú le de la espalda al pueblo y no quiera asumir su responsabilidad en la violenta represión policial durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino. “La policía no puede negar lo evidente, tienen que pedir perdón y disculpas, asumir responsabilidades, desde que era el ministro del Interior hasta los altos mandos policiales”, finaliza.

Melissa Peschiera indignada sobre PNP que niega represión policial (TROME)