Mercedes Aráoz propone aumento para congresistas: "Deberíamos sincerar los sueldos" | VIDEO

La vicepresidenta Mercedes Aráoz brindó declaraciones a la prensa que generaron más de una polémica. La también congresista señaló que que las remuneraciones de los legisladores actualizarse y 'sincerarse' según el costo de vida del país, actualmente.

Más de 21 mil soles es el sueldo total que reciben los congresistas que debería ser revisado pues, según Aráoz, este monto permanece "congelado" desde hace más de diez años.

"Son más de 15 años que los salarios no han cambiado o 10 años, por lo menos. Están congelados, la intención era darle una posibilidad de que se mejoren porque de verdad, porque ya son varios años donde hay un congelamiento, pero sincerarlo todo en una sola fórmula”, dijo la congresista generando polémica.

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración", agregó.

Mercedes Aráoz propone aumento para congresistas

Mercedes Aráoz no se aventuró a mencionar cuánto debería ser el 'aumento'. “No voy a dar un criterio mío, lo que creo es que es un trabajo que tiene que ser remunerado como cualquier otro trabajo", precisó.

Horas más tarde, la congresista oficialista trató de aclarar sus declaraciones y explicó a que se refirió con 'sincerar' los sueldos de los congresistas.



"No propuse un aumento, me querían poner en mi boca un aumento, esas fueron las preguntas y dije que 'no'. No sé si es poco o mucho (el sueldo del congresista actualmente), yo estoy viviendo tranquila con mi salario", añadió.