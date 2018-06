Mercedes Aráoz, en EXCLUSIVA, habla de Keiko Fujimori, la 'ley mordaza', Walter Jibaja y más [VIDEO y FOTOS]

Meche va al frente. En exclusiva, la vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz, tuvo la gentileza de recibirnos en su hogar y dio su posición sobre los recientes acontecimientos de nuestra política.



Congresista, diversos analistas consideran que Fuerza Popular ‘está manejando el Congreso como su chacra’. ¿Usted piensa lo mismo?

La verdad es que tienen el manejo de la Mesa Directiva, el peso de los votos, entonces, usan realmente la entidad para el servicio de la bancada y no para el servicio del cuerpo congresal... Por ello ves el escándalo que se ha presentado con la contratación de este señor Walter Jibaja, que se supone es para dar seguridad a todos y hoy día apreciamos que su afán de atacar a congresistas, a periodistas y a otros personajes, es atroz, es invasivo. También están las contrataciones de los propios asesores del servicio parlamentario, que trabajan con un afán de dañar a través de medios de comunicación, tuits, a otros parlamentarios que son contrarios.



Incluso se opina que son los mismos métodos que utilizaron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en los años 90. ¿Coincide con eso?

Sí, cada vez más. Felizmente, estamos mostrando resistencia. Por ejemplo, nuestra bancada ha emprendido ya acciones de inconstitucionalidad para ciertas normas y ojalá podamos lograr ponerles un freno. Pero, efectivamente, su afán de protagonismo y de dominio es lo que dijimos la vez pasada: una dictadura parlamentaria.

Mercedes Aráoz no renunciará a la vicepresidencia.

¿Cree que este autoritarismo y abuso de poder le va a ‘pasar factura’ a Keiko y podría perder su tercera elección?

Espero que reflexionen y miren que el afán de hacer del Estado su chacra, es equivocado.



Voceros de Fuerza Popular aseguran que a Keiko le robaron la elección frente a Kuczynski, por eso tienen ese tipo de actitudes...

Creo que están equivocados. Fueron los electores quienes nos eligieron, no fue un robo de votos y yo espero que entiendan que esa revancha es errada.



LEY MULDER

¿Esta ‘Ley Mulder’ que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, es su venganza y una forma de chantaje contra los medios?

Yo creo que sí. Efectivamente, lo que tenemos ahí es una ley anticonstitucional que limita la capacidad de información del Estado y que lo afecta para cumplir su obligación, dando servicios públicos e informando sobre ellos.



Explíquele a la gente, ¿por qué es importante en una democracia defender la libertad de expresión e información?

Es importantísimo, ya que tú puedes ser crítico desde tu diario contra el Gobierno y a nosotros nos parece que está bien que haya esa posibilidad de investigación desde los medios, de criticar a un Gobierno, porque así uno puede aprender de sus equivocaciones y corregir. Si no existiera la libertad de expresión, no tendríamos ese refrendo y lo que existiría sería solamente una mirada de aquel que tiene el poder y en este caso, al parecer, el poder solamente está en el Parlamento.

Congreso aprobó por insistencia ‘ley mordaza’ que prohíbe publicidad estatal en medios

¿Qué debe hacer el presidente Vizcarra en este caso?

Lo que ha anunciado. Presentar una acción de inconstitucionalidad frente a la norma y quizá, como han sugerido algunos otros expertos, ir hacia un amparo para poder aplicar la ley que está vigente, porque esta no ha sido derogada. Entonces, ojalá podamos mediante un amparo utilizar esa norma mientras se va por el camino de la inconstitucionalidad, frente a lo que ha planteado esta ley que silencia al Gobierno.



CORONEL JIBAJA

¿Qué piensa del coronel Walter Jibaja? ¿Cree que debe continuar como Jefe de Seguridad en el Parlamento?

Nuestra bancada y otras han interpuesto un pedido, una moción, para que lo retiren, porque ese señor no está cumpliendo la función de proteger a los congresistas. No está cumpliendo su rol de seguridad, sino más bien está desempeñando otro rol y no es porque tenga una alianza con un partido, sino porque el rol que está cumpliendo es el de atacar a los que no son de su partido.



Galarreta me dijo el domingo pasado que a PPK lo vacaron por corrupto. ¿Qué tiene que decir?

Eso es falso. Ni con el señor Pedro Pablo Kuczynski ni en su mandato hubo acto de corrupción alguno, por lo menos mayor del que tuviéramos en nuestro cargo. Nosotros no estábamos en ninguna compra de votos ni mucho menos, como se está argumentando.



¿Es verdad que a usted le afectó mucho la vacancia de PPK?

Por supuesto, porque nosotros fuimos electos como Gobierno para tener cinco años de función y más allá de haber dejado de ser primera ministra, como vicepresidenta te digo que se ha roto con el principio básico de lo que es nuestra Constitución. El mecanismo que se ha creado ahora es de una acusación sin fundamento para tener una vacancia de índole ‘moral’. Se ha abusado de eso y se ha revocado a un presidente, cuando en nuestra Constitución no está permitida la revocación.

¿Cuál es la lección principal que ha sacado de lo que sucedió con Kuczynski en el Gobierno?

Muchas, ¿no? Efectivamente, necesitamos trabajar y creo que el presidente Vizcarra debe trabajar mucho más con la bancada de Peruanos Por el Kambio en la solidez de tener más presencia popular, porque con eso generamos certezas de futuro, pero presencia popular no significa ceder a todo el mundo, sino demostrar que tenemos una mirada que parte del plan de gobierno, una mirada de defensa de la Constitución, una mirada que parte de nosotros de defender los derechos de nuestros ciudadanos ante todo.



Usted me dijo en algún momento que si PPK se iba, usted también lo hacía. ¿Qué pasó?

Yo dije que si a PPK lo vacan, y no fue vacado, él renunció. Él mismo me pidió que ante su renuncia, me quedara dentro de la vicepresidencia para poder continuar el orden constitucional.



¿Cómo fue ese diálogo entre usted y PPK?

Nos juntamos, hablamos del tema, discutimos la renuncia y me dijo que “por el bien del país tomaba la decisión de renunciar para que esta crisis política no escalara a un nivel de choque...”, que no iba a acabar, porque es la verdad, no iba a acabar. Por ello tomó la decisión de renunciar.



¿Qué consejo le dio Kuczynski?

Me indicó que me quedara para poder continuar el orden constitucional y que apoyara, por supuesto, al presidente Vizcarra, al cual voy a seguir apoyando. Me ha encomendado algunas funciones y yo lo voy a seguir apoyando.

‘MONTESINISTAS’

Al presidente Vizcarra se le está viendo con relativa frecuencia con personajes vinculados al montesinismo. Incluso algunos estuvieron presos... ¿Qué opina de eso?

Creo que ha sido otra vez un error. Sus asesores deberían de informarle con quién se pude reunir y con quién no.



¿Sigue pensando que César Villanueva, el promotor de la vacancia de PPK, no debe ser primer ministro?

Sí, eso no cambia mi mirada. Será la elección del presidente, es su facultad, pero elegir a una persona que fue el vacador, considero que es un error.



Ya lejos de los hechos, ¿fue mala idea que PPK indulte a Fujimori?

Mira, yo nunca estuve muy cercana a la idea del indulto y creo que el indulto lo tomó él en una decisión personal, como un indulto humanitario, y yo dije que lo iba a apoyar siempre y cuando fuera un indulto humanitario. Lamentablemente, cobró factura.



¿De quién es la responsabilidad de que haya tantos congresistas impresentables en este Parlamento?

Definitivamente, de la bancada que los llevó, que ha colocado a las Yesenia Ponce y a una serie de individuos de calidad cuestionable.

ECONOMÍA

Usted es economista y se comenta que están llegando ‘vientos favorables’ al Perú. ¿Es así?

¿En este momento hay ‘vientos favorables’? Sí, porque la minería está en recuperación y, además, se hizo un trabajo previo para poder atraer inversiones, como el caso de Toromocho, que ya logró concretar su inversión, por ejemplo, en Michiquillay. Ya nosotros estábamos por anunciarlo y, bueno, resulta que se han hecho públicas en el gobierno de Vizcarra y me alegra que se puedan dar casos y ojalá suceda con Quellaveco. Ya está lo de Corani... o sea, es una buena época de la minería y espero que esto ayude también a inyectar a la economía nacional con inversión privada.



¿Se siente relegada de las grandes decisiones que se están tomando a nivel gubernamental?

Le toca al presidente tomar sus decisiones y yo lo dejo en libertad de hacerlo y he tenido la posibilidad de conversar con él un par de veces últimamente. Le he dado mis sugerencias en un Consejo de Ministros en materia económica, en particular, porque esa es mi área, y me he encontrado con él en otro momento. Tengo obviamente interés de seguir conversando con él.



¿Cuál es el principal problema que tendrá que afrontar este Gobierno de acá al 2021?

Creo que él debe tener firmeza, en particular frente a un Congreso que quiere apabullarnos, ¿no?



¿Qué mensaje de esperanza le daría a la población en estos momentos?

La economía, felizmente, va a ir por buen camino. Dios mediante, esto va a permitir que comience a moverse la demanda interna con mayor rapidez.



Gracias, vicepresidenta

Gracias a ti.



