¿Qué le pidió Mercedes Aráoz al gabinete Villanueva? Todo esto y más de la política peruana en ‘Pepitas’

‘EL DESTAPADOR’

En las redes recuerdan la campaña de Salvador Heresi para la alcaldía en el 2014. Grabó el spot ‘El destapador Salvador’, pero no pegó. Ahora es ministro de Justicia. Ayayay...



RENUNCIÓ

La comisión de Ética del Congreso está con roche por ‘blindar’ a Yesenia Ponce. Su presidente, el fujimorista Juan Carlos Gonzales, presentó su carta de renuncia por ‘motivos de carácter personal’. No me diga...

‘LUNA DE MIEL’

Muchos se extrañan por el respaldo del fujimorismo al gobierno de Martín Vizcarra. Miguel Torres, de la bancada ‘naranja’, asegura que no hay ‘luna de miel’. ¿Le creemos...?



VLADIMIRO

Pedro Cateriano recuerda que ‘a los festejos privados de Vladimir acudía el núcleo duro de la dictadura’. Además, que ‘le rendían pleitesía todos los que acataban sus órdenes, sin dudas ni murmuraciones’. Dicen que uno de ellos está ahora en el gabinete. Nooo...

‘ESCUDERO’

Según Juan Sheput, existe una alianza entre Fuerza Popular y Martín Vizcarra. Cecilia Chacón lo negó y afirmó que Sheput ‘era escudero de Toledo y de PPK’. Agregó que a Vizcarra ni siquiera le da el beneficio de la duda. Quééé...



PLAN

Meche Aráoz insiste. Sostiene que el gabinete Villanueva debe basar su plan de trabajo en el de Peruanos Por el Kambio. Nooo, pues...

