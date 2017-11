Mercedes Aráoz:"Hay que respetar los fueros jurisdiccionales"

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz consideró que el Congreso debe “respetar los fueros jurisdiccionales para que haya independencia en la toma de decisiones”, al referirse a la denuncia constitucional que presentó el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.



En ese sentido, Mercedes Aráoz, señaló que Sánchez no puede definir las decisiones que adopta el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, que está liderado por el fiscal Hamilton Castro.



“No he leído al detalle la acusación, pero está basada en temas periodísticos. Los fiscales tienen sus decisiones, el fiscal supremo no define la decisión de los fiscales para hacer sus investigaciones, cada fiscal tiene su jurisdicción para hacer su investigación”, manifestó Mercedes Aráoz.



Daniel Salaverry acusó a Pablo Sánchez de omisión de funciones y lo cuestionó porque el Ministerio Público no ha incluido en las investigaciones del Caso Odebrecht a empresas peruanas asociadas a esta empresa brasileña.



Mercedes Aráoz también dijo que el Gobierno respeta “los fueros de los órganos que son autónomos”, como el de la fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.