Meche va al frente. Pese a las denuncias sobre supuestos vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht y una desaprobación mayoritaria de la ciudadanía que los convierte en un Gobierno débil, la premier continua trabajando y alza la voz. En exclusiva, Trome conversó con la primera ministra y segunda vicepresidente Mercedes Aráoz, quien, como siempre, tuvo la gentileza de recibirnos en su despacho y nos reveló toda su verdad sobre las polémicas que remecen al país, incluido el macabro asesinato de Jimenita.



Primera ministra, ¿realmente está usted convencida de que PPK va a concluir su mandato?

Yo creo que es lo que debe pasar, más allá de mi propio presidente. Tenemos que pensar primero en el Perú y en el orden constitucional adecuado. La Constitución es bien clara: al presidente solo se le puede juzgar por determinadas acciones y esta declaratoria de incapacidad moral permanente de una manera no sustentada, sin bases, sin fundamento, es un atropello a la democracia.



Se lo digo porque en una revista local aseguran que la oposición ya habría conseguido 87 votos para la vacancia...

No creo eso. Más bien pienso que hay fuerzas democráticas dentro del Congreso. Yo he hablado con varios de ellos, que consideran que esto no está bien, es una manera de actuar precipitada, no fundamentada y que significaría para cualquier gobernante, en el futuro, vivir siempre con la espada de Damocles encima. Es decir, poder ser desaforado de una manera injusta y no sustentada.



‘Él me ha afirmado que no ha hecho ninguna contratación y él no ha recibido la plata’, me dijo usted en la pasada entrevista. ¿Le ha mentido el presidente?

No, porque él ha estado actuando siempre separando. Hay cosas que son difíciles de comprender. Su empresa se la ha dejado a un señor que era su socio, para que él la administrara, y todos los contratos los ha hecho ese señor y eso está firmado. El otro día salieron en Caretas las firmas de los contratos de quien era responsable. Él hizo lo que se llama hoy en día ‘la muralla china’. Ahora, si quieren evaluarlo y juzgarlo, esperemos que termine el 2021 y ahí la Fiscalía podrá hacer sus intervenciones y el Poder Judicial, someterlo a juicio como debe ser, dentro del debido proceso... Lo que pasa es que quieren mezclar las cosas.



¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren echar del gobierno a PPK?

Me da la impresión de que sí. Quieren echarlo, ¿quién lo quiere así? Hay un grupo de aquellos que están haciendo los pedidos de la sanción por venganza, porque sacó el indulto. Otro grupo, porque sienten que pueden estar perdiendo a parte de su bancada. Esas posiciones me parecen egoístas y que no tienen ni al Perú ni al pueblo en un primer lugar.

MARTÍN VIZCARRA

Hace poco dijo que si se iba el presidente, usted también lo haría. ¿Se reafirma en eso?

Sí, porque cómo voy a seguir trabajando en una situación donde ya no hay un ambiente democrático. Eso es como un golpe de Estado institucional.



¿Martín Vizcarra lo podría suceder?

Él es el primer vicepresidente y yo creo que él está con nosotros. Él está dedicado ahorita a la preparación de la venida de compañías para que asistan al foro minero internacional. Con esta acción, yo lo veo comprometido con el Perú. Él no está trabajando, como dicen algunos chismosos, para hacer que se bajen a PPK.



¿Usted es amiga de Vizcarra?

Sí, nos dirigimos el uno al otro, de verdad, con mucho cariño, tanto así que le digo ‘hermanito’, porque comparte el cumpleaños con mi hermana, es decir, son del mismo día. Nos tratamos así.



Explíquele al pueblo por qué sería bueno para el país que PPK concluya su mandato.

Mira, PPK tiene un plan de trabajo que fue su Plan de Gobierno. Cuenta con un equipo que está totalmente dedicado a poder recuperar el Perú, para hacer un país lindo en el Bicentenario, que tenga futuro, seguridad jurídica, económica y social. Lo que él sueña, es dejar un Perú sano para nuestros pobladores.



Hay un rumor que está creciendo de que el presidente renunciaría para dar paso a Martín Vizcarra, ¿es cierto?

No, el presidente va a luchar porque, primero que nada, él quiere defender esta política que sueña para el Perú. Un país sano, libre para el Bicentenario. Un Perú con ciudadanos que tienen agua, saneamiento, mejor calidad de educación, mejor calidad en la salud. Ese es su sueño. Y segundo, porque también está su honor. Lo están acusando de algo que es falso.



Según algunos analistas, PPK hizo mal su cálculo político, porque al dar el indulto a Fujimori pensó que iba conseguir el apoyo de Keiko y Fuerza Popular y parece que no es así. ¿Qué opina?

El presidente no hizo un cálculo político. Él tomó una decisión humanitaria. Además, lo venía hablando desde hace mucho tiempo. Él hizo una elección desde esa fórmula, donde consideró que había una persona que debía atenderlo porque estaba enfermo. No se trató de un cálculo político.

Ahora sí resulta evidente que Keiko quiere vacar a PPK...

Pero estamos esperando que reflexione. O sea, mi pedido nuevamente a todas las fuerzas políticas es para que entremos a una reflexión pensando en el Perú primero, en el ciudadano de a pie. Nosotros tenemos que atender cosas urgentes. El otro día, en ese momento tan doloroso cuando hablé con la familia de la niña Jimenita, sentí que lo que la gente quiere es que nos preocupemos por ellos, no que estemos perdiendo el tiempo en estos pleitos insustanciales.



LA CORTE

¿Por qué está de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori?

Porque es un indulto humanitario.



¿Cómo reaccionarían si la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoca el indulto?

No sé si estén en esa posición, porque ellos lo que están evaluando es sí se cumplieron los procedimientos que ellos habían dado como instrucción para los casos de La Cantuta y Barrios Altos, donde nosotros reconocemos la culpabilidad. El indulto no deja de reconocer la culpabilidad y hay que preocuparnos, obviamente, por las víctimas de esas circunstancias. El otro es un derecho constitucional.



¿Por qué este Gobierno no ha logrado conectarse con el pueblo?

Yo veo que estamos trabajando. Es cierto que nos han empujado contra las cuerdas, no hay duda, pero queremos seguir comprometidos con el pueblo y yo, de verdad, desde el corazón, les digo que sí estamos trabajando para ustedes. Por ejemplo, cuando estoy todos los días aquí tempranito, a las ocho de la mañana, hablando de la Reconstrucción con Cambios para acelerar las cosas, cuando estoy coordinando para poder sacar una ley que nos permita que se dé el correcto pago de la reparación civil, la colaboración eficaz para descubrir a los culpables y que a la misma vez no dejemos de construir para que los trabajadores de la construcción civil no se queden sin empleo. Eso es preocuparnos por el pueblo.



Usted es economista y el sector empresarial está en la incertidumbre. ¿Por qué se siente que todo está paralizado?

A pesar de ello, estamos creciendo. El último año hemos crecido 2.5 % y ha sido el más alto del promedio de América Latina, que fue de 1 %. Ese crecimiento se ha debido, principalmente, a nuestra demanda interna. Tuvimos un mal año por Lava Jato y por los desastres naturales. Si trabajamos todos juntos, este año crecemos más de 4 %.



¿Qué hacemos para salir de tanto ruido político y el país crezca?

Antes que nada, dejémonos de pelear. Empecemos ahorita a encontrar soluciones conjuntas. Les voy a pedir a los periodistas que no nos hagan caso a los políticos y nos señalen el camino hacia donde están los temas fundamentales. Tú me estás diciendo la seguridad ciudadana y sí te voy a hacer caso. Si nos dedicamos al pleito, estamos perdidos.



Gracias, primera ministra, y que por encima de todo siempre reine la honestidad por el progreso del Perú...

Gracias a ti.

JIMENITA

Primera ministra, se le vio muy emocionada con la mamá de la niña Jimenita...

Es que imagínate, a la señora la fui a recibir y la vi en ese momento de crisis, de llanto. ¿Cómo no te vas a conmover? Yo también soy mamá, si algo así le hubiera pasado a mi hija, yo no tendría capacidad de vivir, o sea, es un drama con el que uno tiene que identificarse y a mí me obliga a tomar decisiones de fondo para poder contar con un campo de acción de trabajo, para ayudar a esas familias y no solo a ellas, sino también evitar el crimen.



Días antes usted comentó de forma pasional que estaría a favor de la pena de muerte, ¿es posible que se implante en el Perú?

Ese es un tema, como dije, pasional, pero existen reglas de juego a las cuales obedecer. Nosotros tenemos nuestra Constitución y nuestros compromisos ante la Corte Interamericana, así que ahí me quedaría.



¿Por qué cree que hay tantas violaciones de niños en el país?

Vivimos una cultura donde todavía hay esta mirada, donde los hombres ven a las niñas y a los niños casi como objetos, y de la misma manera a las mujeres. Debemos eliminar esa cultura machista. Yo creo que cuando los hombres y las mujeres nos respetemos mutuamente, se erradicará, pues está en todos los niveles de nuestra sociedad. Venimos elaborando un plan de acción muy grande para evitar estas muertes... Lo que quiero resaltar es que la violencia contra la mujer y la niñez requieren de un enfoque integral. Es indispensable realizar un trabajo en la salud mental, promover el deporte y fortalecer los lazos comunitarios. Esta es la revolución social, una visión de 360 grados.