Mercedes Aráoz tras jurar como 'presidenta': "Me está detestanto una buena parte del país" | VIDEO

"Es más un acto político que un acto para asumir funciones", dijo Mercedes Aráoz sobre su juramentación como 'presidenta' por parte del Congreso de la República. En declaraciones a canal N invocó al diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y Pedro Olaechea , titular de la comisión Permanente del parlamento.

"Espero llegar a haber la posibilidad de una conversación con el señor Vizcarra y el señor Olaechea, para llegar a un punto de no vacancia y no cierre del congreso, y consensos para que la población sienta la tranquilidad de que vamos a legislar por su bien, con eso yo me doy por satisfecha", agregó Mercedes Aráoz.

De darse este clima de consenso, Mercedes Aráoz dijo que daría un paso al costado debido a que no puede asumir un cargo en un contexto de crisis y polarización. "No lo estoy haciendo por mi bienestar", señaló.

Mercedes Aráoz tras jurar como presidenta

Asimismo negó que vaya a ejercer funciones como presidenta de la República con un gabinete debido al clima de polaridad que atraviesa la política peruana. "No es factible tener un gabinete. Es más un acto político que un acto para asumir funciones", indicó.

"Quien quiere asumir un cargo en situación de crisis, de desorden y polarización. Estoy aquí para trabajar por mi país y no por mi propio bienestar. Hoy me está detestando una buena parte del país, acepto su desconsuelo, su indignación, entiendo que están muy molestos con el Congreso, pero insisto que parto de los principios. Conmigo duermo todos los días", precisa.

¡Aquí las declaraciones de Mercedes Aráoz!