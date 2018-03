Mercedes Aráoz confirma que no renunciará a la vicepresidencia [VIDEO]

Mercedes Aráoz anunció que no dará un paso al costado. Días antes, la aún primera ministra había anunciado que, de ser vacado Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ella renunciará a la vicepredisencia.



Sin embargo, este viernes Mercedes Aráoz anunció que permanecerá como segunda vicepresidenta y volverá a ejercer sus funciones como congresista de Peruanos por el Kambio.



" Yo planteé mi renuncia a la vicepresidencia si es que se daba una vacancia, que muchos considerábamos no se enmarcaba en las causas fijadas en la Constitución. Lo que ha ocurrido ahora es distinto en una renuncia del presidente de la República al cargo para el que fue elegido. En esta circunstancia, es mi deber respetar lo que dice la Constitución sobre la sucesión", indicó en un comunicado de prensa.



De acuerdo a Carlos Paredes, parte del equipo de prensa de Aráoz, una renuncia a la segunda vicepresidencia perjudicaría a Martín Vizcarra cuando tenga que viajar al extranjero, porque no habría quién lo reemplace.



Si embargo, Augusto Thorndike, de Canal N, indicó que, de darse esa situación, no habría problema, porque el presidente del Congreso podría asumir esa responsabilidad.



Mercedes Aráoz no renunciará a la vicepresidencia.