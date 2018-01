Mercedes Aráoz, Rosa Bartra, Juan Pari y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

ROSA BARTRA

La fujimorista Rosa Bartra fue confirmada como presidenta de la Comisión Lava Jato. Horas antes, Marisol Espinoza había renunciado. No me diga...



APOLOGÍA

Es increíble que en cuadros que iban a ser exhibidos en el Museo de Arte de Lima (Mali), haya hoces y martillos con frases senderistas. La policía y la Fiscalía investigan el caso...



‘MINIBANCADA’

Gino Costa, Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde, quienes ya no son PPKuys, formarán una ‘minibancada’. Dicen que comparten ‘pareceres y formas de entender la política’. Ayayay.



VENEZUELA

En el Apra recibieron a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro. Mauricio Mulder y Jorge del Castillo lo presentaron como un héroe de la democracia. Huummm...



‘BAJO LA ALFOMBRA’

Juan Pari, el excongresista que presidió la Comisión Lava Jato, instó a sus miembros a trabajar a conciencia y buscar la verdad. Dice que si se esconde algo ‘bajo la alfombra’, al final sale a la luz. Claro, todo se sabe...



CON JACK MA

En Suiza, ‘Meche’ Aráoz se quedó sorprendida cuando Jack Ma, el fundador de Alibaba, expresó: ‘En el futuro, no habrá ‘Hecho en China’ ni ‘Hecho en América’ ni ‘Hecho en Perú’. Solo existirá ‘Hecho en Internet’. ¡¡Qué cosa!!

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.