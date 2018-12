Mesero que denunció a La Trattoria afirmó que no le permitieron ingresar a su centro de trabajo

Después varias semanas de denunciar que algunos de los más prestigiosos restaurantes se quedaban con un porcentaje de las propinas de sus mozos, el mesero Percy Carillo Viera fue despedido del restaurante La Trattoria Di Mambrino de Larcomar.



Mediante un video, Percy Carrillo Viera reveló que el viernes no se le permitió ingresar a trabajar a La Trattotia el viernes porque no firmó un documento.



Por ello acudió al Ministerio de Trabajo para encontrar una solución a esta situación. ‘‘He perdido mis horas de trabajo. Ahora no sé qué es lo que vaya a pasar con todo esto’’, manifestó en el video.

"... querían que les firme un documento que era una suspensión, una suspensión la cual decía que yo había faltado a la etica y moral de la empresa. Esa suspensión regia hasta el día 29, no la firmé, por ende no me dejaron leerla... Por ese motivo estoy aquí en el ministerio (del trabajo)", expresó Percy en un video.



Hace unas semanas, Percy Carillo Viera denunció que restaurantes como La Trattoria di Mambrino, ‘La Trastienda Criolla Fusión, Lucio Café y otros más le exigen un porcentaje de sus propinas a los mozos.

Según Carrillo Viera, si los meseros no cumplían con la cuota exigida por sus jefes, tenían que completar estos montos con dinero de su salario.



Tras la denuncia del mesero, muchas personas manifestaron su indignación con estos restaurante por las redes sociales.