Metro de Lima: Joven muere tras sufrir ataque de epilepsia y culpan a la Línea 1 por no auxiliarlo

¡Indignante! En plena estación Angamos del Metro de Lima , un joven murió ayer en la noche tras sufrir un ataque de epilepsia. Las personas que presenciaron el hecho aseguraron que el muchacho estuvo tirado más de 30 minutos en el suelo y el personal del tren no le brindó los primeros auxilios.



Con su celular, una testigo grabó los momentos de tensión que se vivió en la Línea 1 y lo difundió en su Facebook. “ Hay una persona tirada hace 30 minutos acá y no reacciona... Lamentable, acaba de fallecer. Hemos estado solicitando una ambulancia y el personal no ha podido hacer absolutamente nada, porque no está capacitado”, denunció.



Después de media hora y tras los reclamos del público, llegaron los paramédicos del Samu en una ambulancia, provistos de una máquina de electrosock para reanimar al joven, pero sin éxito, pues ya había fallecido. “Ahí sí, recién reaccionan, corren, a darles los primeros auxilios”, reclamó un señor.



Además, culparon a los trabajadores de seguridad que estaban en la estación Angamos y no hicieron nada para socorrerlo. “Tanto dinero que se llevan esos señores. La Línea 1 es el culpable de esa persona que está ahí. Todas esas personas que nos están mirando de chaleco han estado ahí”, dijo otro señor.



En las redes sociales, los usuarios también se indignaron por el lamentable hecho. “¡Qué pena! No lo pudieron auxiliar. En caso de epilepsia fue seguro por un ataque al corazón. Por falta de aire, no respiraba. Muy triste”, comentó una usuaria de nombre Mayra Patricia.



Las investigaciones sobre este muchacho no identificado se encuentran a cargo de la comisaría de San Borja y hasta ahora el Metro de Lima no se ha pronunciado. No es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes, pues en el 2015 un joven falleció tras sufrir un desmayo en el interior de un vagón.