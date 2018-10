Metro de Lima: Mujer denuncia que pasajera la arañó salvajemente cuando le reclamó por meterse en la cola

¡De nunca terminar! Un nuevo caso de violencia en el transporte público se registró la mañana de este jueves. Todo ocurrió en la estación Bayóvar del Metro de Lima, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.



Según contó Hilda Andrade Pozo de 47 años, se encontraba haciendo cola en la estación Bayóvar de l Metro de Lima para dirigirse a su trabajo, en Gamarra. En ese momento, fue testigo de una agresión protagonizada por una mujer.



Hilda Andrade Pozo dijo que su agresora, identificada como Milena Gamarra de 41 años, se quiso meter en la cola del Metro de Lima. En su intento, la mujer empujó y sacó de la fila a un joven que se encontraba delante de la víctima.

Andrade Pozo, indignada con el accionar de la mujer, decidió intervenir y le reclamó por meterse en la cola y agredir al joven. Sin embargo, nunca esperó que Milena Gamarra fuera a reaccionar de manera violenta.

"Volteó, me arañó la cara y me dijo 'señora no se meta'. Como vi que estaba arañada, lo único que hice fue llamar al personal del tren y denunciarla", contó Hilda Andrade Pozo, quien quedó con el rostro muy lastimado tras el ataque.

Tras dar aviso al personal del Metro de Lima, detuvieron a Milena Gamarra y la condujeron hasta una comisaría de San Juan de Lurigancho. Ambas mujeres tuvieron que pasar por médico legista aunque, según contó la víctima, su agresora no presentó lesiones.