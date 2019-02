Mujer con discapacidad física se arrastra por las escaleras de la estación Gamarra del Metro de Lima | VIDEO

Una mujer con discapacidad física tuvo que bajar de la estación Gamarra del Metro de Lima, arrastrándose por las escaleras debido a que el ascensor se encontraba malogrado, desde hace varios días, según reportó Canal N.



Lidia Ramos de 59 años contó que las imágenes difundidas fueron captadas el día martes, pero en otros tres días también tuvo que bajar las escaleras del Metro de Lima de la estación Gamarra.



La vendedora de bisutería de Gamarra contó que tiene que pasar por esta situación porque los dos ascensores de esta estación del Metro de Lima se han malogrado.

(Cortesía: Canal N)

Las imágenes fueron difundidas por un medio local. En ellas se puede ver a Lidia Ramos arrastrándose por las escaleras del Metro de Lima sin que nadie se acerque a ayudarla.



Trascendió que la mujer no habría aceptado que la ayuden, sin embargo esa no es excusa para no brindarle el apoyo necesario.

En una entrevista para Canal N, la vocera de la Línea 1 de l Metro de Lima, Olinda Merzthal, manifestó que los ascensores de la estación Gamarra se encuentran malogrados por el mal uso que le dan los pasajeros.



Ella explicó que en estos casos, los pasajeros pueden bajarse en otra estación del Metro de Lima para utilizar un ascensor en funcionamiento.