Metro de Lima: Pasajeros quedaron varados por cierre de estaciones Bayóvar, Santa Rosa y San Martín

Largas colas, provocando malestar entre los usuarios y un gran desorden se registró esta mañana en las estaciones del Metro de Lima Bayóvar, Santa Rosa y San Martín del Metro de Lima, tras haber sido restringidos.

Esta medida ocurrida en plena hora punta, perjudico a miles de pasajeros de San Juan de Lurigancho, a quienes se les impidió la entrada a las estaciones mencionadas.

Además, la estación San Carlos, ubicada entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, se registró desorden y aglomeración para abordar los trenes.



Según informó la Línea 1 del Metro de Lima, el servicio ya se restableció, pero aún no han comunicado cual fue el motivo del cierre. Mientras que el canal de televisión Atv+ informó que este domingo 13 de mayo, no funcionará este servicio, pero aún la concesionaria no ha informado nada.



Como se recuerda, hace unas semanas una falla eléctrica en la estación Villa María del Triunfo provocó una explosión. Los pasajeros tuvieron que evacuar de emergencia por los rieles del tren.