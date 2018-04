Abusivos transportistas están haciendo 'su agosto' con cientos de pasajeros que tratan de llegar a sus centros de estudios o trabajo, tras el cierre de paraderos del Metro de Lima, debido a una falla ocurrida el último miércoles.

"No es posible que me quieran cobrar un sol desde Javier Prado hasta Angamos. Hay cientos de personas que no tienen como movilizarse", se quejó una usuaria del Metro de Lima.



Esta mañana, miles de usuarios llegaron a diversas estaciones del Metro de Lima de los distritos del sur de la capital, para hacer su recorrido diario y se dieron con la mala sorpresa que el servicio no estaba operativo. Los pasajeros no tuvieron otra opción que esperar un bus de transporte público en los paraderos o abordar un taxi.



Ante la gran demanda los transportistas aprovecharon el pánico y cobraron lo que quisieron. Los usuarios de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador el público, fueron los más afectados por la suspensión del Metro de Lima.



Metro de Lima

Al respecto, el representante de la Policía de Tránsito, coronel José Llerena, denunció la presencia de algunas unidades particulares que están aprovechando la gran demanda de transporte para llevar a pasajeros a precios excesivos.



“No lo vamos a permitir. Se van a utilizar los servicios de transporte normales y autorizados. Pero los servicios de transporte ilegal o informal no lo vamos a permitir”, subrayó.



Señaló que desde las 04.30 horas de hoy se incrementó el número de agentes policiales en las diferentes estaciones del Metro de Lima para garantizar el orden y la seguridad de los usuarios.