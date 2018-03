¿Por qué no hay aire acondicionado en los buses del Metropolitano? Castañeda responde

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, explicó por qué los 300 buses articulados del Metropolitano no cuentan con aire acondicionado.



En entrevista con RRP TV, el burgomaestre afirmó que se trata de un problema que quisiera solucionar, pero que por el momento no es posible.



"Es un problema que quisiera arreglar pero también nos 'sancochamos' en todos los buses de Lima. Hay que dar una solución colectiva", manifestó.



Y agregó que todos los carros del transporte público en general deberían hacer estos cambios: “Que todos tengan aire acondicionado, todos los carros, todos los taxistas. Nosotros queremos mejorarlo, pero eso significa un costo adicional y una modificación adicional en todos los buses”.



“La temperatura, por más calentamiento de la tierra no ha subido mucho en Lima. Yo quisiera hacer eso, pero eso significa más costo, más consumo y más precio. Si yo pudiera poner helicópteros a la gente, los pondría”, enfatizó.



Luis Castañeda insistió que instalar el sistema de aire acondicionado significaría paralizar los buses, renegociar el contrato y modificar el servicio. “Yo no he venido a vender ilusiones”, recalcó.