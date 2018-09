Un accidente del bus alimentador del Metropolitano que transitaba por la Avenida El Sol en Villa El Salvador dejó al menos tres heridos. El hecho ocurrió el sábado aproximadamente a las 9:30 p.m. cuando el vehículo chocó con dos almacenes.

Según se ve en las cámaras de seguridad, el bus del Metropolitano iba a gran velocidad y el chofer identificado como Abraham Delgado Vilca habría perdido el control. La parte delantera y trasera choca con dos almacenes de Villa El Salvador.

Los dueños de los almacenes tuvieron que llamar a la ambulancia para que auxilie a los heridos. Según indicó uno de ellos, después de trasladar a los heridos, llegó un vehículo de Pro Transporte para llevarse el bus del Metropolitano, pero los trabajadores se negaron a darles alguna solución.

De acuerdo a uno de los empresarios, dueño de un almacén de materiales para oficina, los daños materiales ascenderían a los 100 mil dólares, producto del choque del alimentador del Metropolitano. Por eso, exige que la Municipalidad de Lima se haga responsable por lo sucedido.

“El bus se chocó contra ese almacén y rebotó contra el mío y me ha dañado toda la mercadería que tenía ahí. He perdido unos 100 mil dólares. Han mandado mecánicos para poderse llevar el carro y no ha atendido a los heridos”, declaró uno de los afectados.

Bus del Metropolitano termina empotrado

