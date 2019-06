Metropolitano cambia de horario por feriado de San Pedro y San Pablo | Entérate aquí

¡Mucho ojo! Este sábado 29 de junio, el servicio del Metropolitano tendrá un horario especial con motivo del feriado por la fiesta de San Pedro y San Pablo.

Desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. operarán los servicios regulares A, B y C en sus rutas habituales. En tanto, el servicio Expreso 4 del Metropolitano funcionará de 6 a.m. a 8:30 p.m.

La comuna capitalina indicó que las rutas alimentadoras circularán desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m, a excepción del servicio Especial Gamarra que será suspendido por el feriado no laborable.

Pro Transporte pidió a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en los viajes durante el feriado.



Cada 29 de junio se celebra la solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo en conmemoración al martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso.