Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto acusado de rociar con ácido a mujeres en diferentes estaciones del Metropolitano. El sujeto no se resistió a la detención y sostuvo que tiene esposa e hijos. Al ser interrogado por efectivos PNP indicó que no sabía por qué atacaba a sus víctimas, quienes podrían ser hasta 20 féminas.

El hombre, identificado como Edmundo Amao Sayas, de 36 años, fue detenido en la Estación España del Metropolitano y llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte.

El jefe de la División Policial Centro 1, coronel Roger Pérez, indicó que el acusado reconoció los delitos y que informó que ha atacado a más de 20 mujeres de la misma forma.

“El sujeto acepta que es el responsable. Refiere que buscaba exclusivamente mujeres para rociarlas con ácido. Afirma que tiene al menos 20 víctimas”, señaló a América Televisión.

Detienen a sujeto que atacaba con ácido a mujeres

Edmundo Amao Sayas, por su parte, detalló que tiraba ácido a las mujeres pues le resultaba divertido hacerlo. “Lo he iniciado como juego, no me he dado cuenta del daño que hacía”, dijo.

Una de las víctimas, Judith Barques, denunció el último viernes que fue atacada en la Estación Angamos del Metropolitano, cuando se dirigía a su centro de trabajo.

“Me empezó a arder en mi glúteo y mi pierna izquierda, cuando llego a mi trabajo me doy cuenta de que había deshecho una parte del pantalón y mi ropa interior. Tengo heridas de las quemaduras, el sujeto no me habló, yo tampoco le hablé. Si ese sujeto me hubiera tirado en la cara hubiera sido una cosa peor, me podría haber dejado ciega”, aseveró a RPP.