Mujer que cayó a vías del Metropolitano en estación Canaval y Moreyra exige sanción para chofer | VIDEO

Exige sanciones para el conductor. La mujer que cayó a las vías del Metropolitano el día martes por la mañana identificada como Yodi Beatriz Gutiérrez Coronado (25), protagonizó un accidente tras intentar subir a un bus en la estación Canaval y Moreyra.

La mujer terminó cayendo a las vías y sufrió heridas en la pierna y la cabeza. Por eso, la mujer exigió que se tomen medidas contra el conductor de la unidad del Metropolitano, porque no respetó el protocolo de abordaje de pasajeros.

Según ella, la culpa de su caída a las vías del Metropolitano fue culpa del conductor de la unidad de placa A3A-791 de la empresa concesionaria Transvial, identificado como Miguel Mariano Misajel Navarrete.

“Subo al bus, pongo el pie izquierdo y la mano izquierda en la entrada para ingresar, y en eso el bus avanza antes que suene la alarma, con las puertas abiertas. Cuando arranca, la única reacción que tengo es agarrarme con la mano izquierda a la baranda de la estación y en eso el bus jala mi pie, que se había atorado en la puerta. Me arrastró como tres metros. Cuando mi pie se libera del bus recién me golpeo la cabeza”, contó la joven.

Además, la víctima indicó que el chofer de la unidad del Metropolitano se le acercó y ambos se pusieron a discutir. Él le dijo que el accidente había sido a causa de la imprudencia de la mujer.

"El chofer me dijo que fue mi imprudencia, por haber subido cuando estaba sonando la alarma, y me puse a discutir. En ningún momento, los del Metropolitano me dijeron que me iban a apoyar o que me iban a poner el taxi, nada, todo tuvo que correr por mi gasto. Tuve que ir por mi cuenta a la comisaría a hacer la denuncia", contó Gutiérrez Coronado.

En ese sentido, exigió a las autoridades del servicio de Metropolitano que se tomen medidas en contra del conductor.