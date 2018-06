Este viernes, 29 de junio, feriado por la festividad de San Pedro y San Pablo, habrá cambios en el servicio del Metropolitano .

Protransporte informó que solo operarán los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., quedando suspendido el servicio regular D y los Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte.

ALIMENTADORES

El servicio de buses alimentadores seguirá c on normalidad, excepto el Especial Gamarra .

SEGURIDAD

Protransporte reiteró que cuenta con presencia permanente de 400 agentes de seguridad y 150 orientadores para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas del sistema (no abordar buses bajo efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no llevar bultos grandes que puedan incomodar a los demás pasajeros y no ingerir alimentos en los buses).



Recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en los viajes durante este feriado religioso y denunciar en caso se presentara algún acto contra el pudor o actitud agresiva.

