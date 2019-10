Metropolitano: Usuarios reportaron demora de buses y largas colas en las estaciones

Caos. Usuarios enTwitter reportaron que están esperando más de dos horas para los buses del Metropolitano aparezcan en las estaciones.

Aunque se anunció los desvíos del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros, los pasajeros están reclamando más unidades en el Metropolitano, ya que las filas no avanzan.

Incluso, el Metropolitano se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios compartieron sus videos y fotos sobre lo que ocurre en las estaciones del transporte.

"Transporte de porquería, este es el peor sistema que han podido crear, no sé porque no nos unimos todos y no nos subimos a esta basura como protesta"; "Lo único que ha demostrado la procesión es que el Metropolitano es un sistema deficiente" y "Metropolitano en Lima colapsó. Únanse al baile de los que sobran", fueron algunos comentarios en Twitter.