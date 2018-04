México: narcos emboscan a policías en Guerrero y graban cómo quedaron los cadáveres [VIDEO y FOTOS]

Las noticias de emboscadas a policías y militares hechas por los distintos cárteles ya no son 'noticia' en México. Es más, lo sorpresivo sería un día en que agentes o militares, o en su defecto narcos, muriesen en enfrentamientos o tiroteos.



En la categoría de la 'no noticia' se puede dar cuenta de un video que recientemente se viralizó en las redes. En este se puede ver, para variar, los cadáveres de unos policías que fueron emboscados en Zihuatanejo, estado de Guerrero (suroeste de México).



"Esto es para que sepan que con El 40 y El Chivo Loco nadie se mete. Nuestros compañeros no van a morir en vano. El que se mete aquí, sale así", se escucha mencionar al sujeto que hace la grabación. Sin duda, una advertencia para los servicios de seguridad de México que están en guerra contra las mafias.



Informaciones del medio Sin embargo indican que fueron 6 los policías que murieron a manos de unos 15 delincuentes en la localidad de Las Mesillas. Los asesinos usaron rifles AR-15 y AK-47.