Con mucho entusiasmo y una cálida sonrisa, Consuelo Ávalos Quispe nos recibe en su bodega ‘Comercial MAC’, que lleva ese nombre en honor a su padre Manuel Ávalos Cuya, quien siempre inculcó, en ella y en sus once hermanos, el valor de la responsabilidad y el respeto, así como las ganas de trabajar y salir adelante con el esfuerzo de uno mismo.

“Mis padres fueron agricultores del valle de Mala y desde muy chica los he ayudado en las labores del campo. Ahí no podías estar ocioso, siempre había algo que hacer. Eso me ayudó a ser disciplinada y responsable. No pude seguir estudios universitarios, pero a los 17 años ingresé a una escuela de secretariado bilingüe. En 1970, empecé a trabajar en la empresa del alemán Karl Weiss y me encargué de sus importaciones y exportaciones”, contó con nostalgia esta comerciante de 71 años.

En 1996, al nacer su segunda hija, doña Consuelo decidió dar un paso al costado en su trabajo y dedicarse a cuidar a su familia. Ahí es cuando surge la idea de abrir una librería-bazar-bodega en el garaje de su casa, en San Martín de Porres. Desde ese momento, ella no paró hasta que, en agosto de 2020, enfermó gravemente de coronavirus y cerró su tienda por dos meses.

“Estuve literalmente en el cielo. Gracias a mi querida familia, a mis vecinas y a la voluntad de Dios, regresé a esta vida. Logré vencer la enfermedad y cuando estuve recuperada y con la ayuda de mi hija Alicia reabrí la bodega. Trabajamos con mucho esfuerzo y dedicación”, recordó.

OPCIÓN SALUDABLE

La bodega de doña Consuelo es parte del programa Ecobodegas. “Ellos me capacitaron en manejo financiero, distribución de productos y uso de la tecnología en la bodega. Además, gracias a Ecobodegas conocí la diversidad de productos saludables que existen en el mercado. Me gusta esta idea porque ayudo a cuidar la salud de mis clientes y también apoyo a los pequeños agricultores peruanos”, indicó Ávalos.

TIP

Estamos ante una nueva variante del Covid-19, ómicron, por eso no descuide y respete los protocolos de seguridad en su local, principalmente el uso de mascarillas, la desinfección con alcohol y la distancia social.

¿Cómo ‘marketear’ los productos saludables en tu bodega?

1. NIVEL DE LOS OJOS. Coloca en esta parte de los estantes los productos saludables, así no pasarán desapercibidos.

2. PRECIO. Es importante poner el costo en los bordes de los anaqueles, de esta manera los clientes verán si cuentan con el dinero para comprarlos.

3. PROMOCIONES. Puedes armar packs con tres, cuatro o más productos y venderlos a un precio de oferta.

4. BENEFICIOS. Habla con tus clientes sobre las bondades de cada producto saludable, esto hará que se convenzan más de llevarlos a casa.

