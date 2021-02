En la tienda de Doris Palián Acuña no puede faltar nada. Su negocio está estratégicamente ubicado en Chorrillos y es tan espacioso, con estantes ubicados a ambos lados, que puede colocar en ellos hasta frutas y verduras. Ese es el éxito de su bodega ‘Doris’, la cual inauguró poco tiempo después de llegar a la capital desde su natal Huancayo.

“Llegué a Lima hace diez años y mi prima me impulsó a abrir mi bodega. Empecé con unos cuantos productos, pero gracias a mi trabajo y sacrificio pude crecer”, recordó con entusiasmo la emprendedora, quien es soltera y sale adelante por ella misma.

Ahora su objetivo, señaló, es llevar a su tienda al top de las mejores bodegas de la zona. “Por eso, todos los días me levanto a las 2 de la mañana para ir a comprar al mercado mayorista las verduras y las frutas, a fin de que no me falte nada y mis clientes encuentren productos frescos y de buena calidad en mi local”, expresó.

Ella es muy exigente consigo misma y constantemente ve la forma de mejorar su tienda y ofrecer precios justos a sus compradores.

Un lema que siempre maneja es: ‘No debe faltar nada en tu bodega’. Lo tiene muy presente porque sabe que si una persona pide un producto y no hay, es posible que no vuelva más.

Tips para mejorar en tu bodega. (Infografía / Trome)

Orden y limpieza

Para agilizar las ventas cuenta con ayudantes, que también mantienen el orden, la limpieza y todos los protocolos de bioseguridad.

“En la primera cuarentena las personas compraban bastante, eso hizo que muchos productos escasearan y se dispararan sus precios. Ahora veo que los clientes están llevando solo lo necesario, creo que están organizando mejor su dinero porque uno no sabe hasta cuándo seguirá esta situación”, indicó.

Su bodega ‘Doris’ está ubicada en la avenida Alameda Sur, Mz B1 Lt 13, Chorrillos, y atiende desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.