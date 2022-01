Las adversidades nunca fueron más que sus ganas de darle una mejor calidad de vida a su familia. Esta es la historia de Kosygin Francisco Gaona Taipe , quien heredó la fortaleza de su madre, una pujante mujer ayacuchana que vendía frutas y verduras en el mercado. Todo empezó cuando este comerciante limeño, al salir del servicio militar, abrió el minimarket ‘Comercial José’ en Breña hace más de 30 años.

“Gracias a este negocio he podido pagar la universidad de mis tres hijas. Pero el camino no ha sido ‘color de rosa’, he tenido que superar muchos obstáculos. Uno muy grande pasó hace varios años cuando me endeudé con un préstamo. Una de mis hijitas enfermó y tenía muchos gastos. Me costó recuperarme, pero por suerte tuve el apoyo de mi familia, amigos y de mis incondicionales compañeros de la promoción 86 del Fuerte Rímac”, contó este padre de 54 años que es más conocido como ‘José’.

Pero él no se durmió en sus laureles, logró reflotar su negocio y buscó la manera de posicionarlo recibiendo capacitaciones gratuitas y adaptándose a los nuevos sistemas de pago como Yape . “La Asociación de Bodegueros y empresas, como Coca Cola y Backus, me han permitido llevar cursos, por ejemplo, de cómo acomodar los productos en el local y qué hacer para fidelizar a los clientes. Ahora ya estoy viendo cómo incluir el pago con tarjetas y la facturación electrónica. No es fácil para mí este tema, pero hay que ponerle ‘punche’ y salir adelante, más en esta pandemia”, expresó.

BUENOS CONSEJOS

Gaona Taipe señala que para tener éxito con la bodega hay que ser persistente, tenaz, dedicado, responsable y muy ‘chamba’. Sin embargo, recomienda mantener un equilibrio entre el negocio y la familia. “Este trabajo es absorbente, pero hay que ver la forma de darnos tiempo para compartir con nuestros seres queridos”, agregó.

TIP

Facebook es la red social con más usuarios en el país. El 85% de las personas la usan, siendo una ventana atractiva para atraer clientes y aumentar las ventas.

CUALIDADES DE UN BODEGUERO

1. ENTUSIASMO. Aunque suene a tópico, es una realidad, sin pasión es difícil que un proyecto despegue.

2. CAPACIDAD RESOLUTIVA. Si encuentra un problema, tiene una ‘lluvia’ de propuestas para solucionarlo.

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO. El mercado sufre cambios constantes y el emprendedor debe ser consciente de ellos y saber superarlos.

4. VISIÓN DE FUTURO. La intuición y la capacidad de anticiparse al futuro son dos valores necesarios para alcanzar el éxito.

5. GANAS DE APRENDER. Si tienes naturaleza de esponja, todo será más fácil y rápido porque necesitarás capacitarte.

