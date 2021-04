Mi Bodeguita. A los 19 años, Miriam Aguilar Marca llegó a Lima con muchas ganas de trabajar y juntar dinero para cumplir sus metas en la vida. En el camino salió embarazada y, para poder estar más tiempo con su bebita, en 2009 se animó a abrir una bodega en el distrito de Lince.

“Empecé el negocio con un familiar. Nunca imaginé ser bodeguera porque era muy tímida, no podía enfrentarme al público y no me veía en ese escenario. Pero mi hija venía en camino y tenía que pensar en su futuro y en el mío. Surgió esta oportunidad y la tomé. Ahora estoy en mi cancha cuando atiendo a los clientes”, contó con entusiasmo esta pujante ayacuchana, ahora de 37 años.

Desde el 2013 maneja sola su tienda. No ha sido un camino fácil, pues ha tenido que repartir su tiempo entre el negocio y el cuidado de sus hijas Alba (12) y Andrea (10), pues es madre y padre para ellas.

“Sé que mi esfuerzo no ha sido en vano, mis niñas son inteligentes, maduras y responsables para su edad. Sé que ellas entienden cómo es mi trabajo y, por eso, valoran más lo que tienen. Antes de la pandemia me acompañaban en el local; ahora, debido al colegio y por prevención, están en casa. No las descuido, siempre estoy llamándolas para ver qué están haciendo o cómo están”, expresó Aguilar, quien confesó que es una mujer de retos.

Miriam ha aprendido la importancia de fidelizar a sus clientes, ya sea con una atención amable, llamándolos por sus nombres si son ‘caseritos’, preguntándoles cómo están… Todo esto genera un vínculo amical entre vendedor y consumidor. “La Asociación de Bodegueros del Perú me dio asesoría gratuita para mejorar en algunos aspectos. Estoy agradecida por el apoyo. Sé que aún debo seguir aprendiendo cosas”, resaltó.

La bodega ‘Alba & Andrea’ está ubicada en la avenida Militar 162, en Lince, altura de la cuadra 16 de la avenida Arequipa. La atención es de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 y 30 de la noche.

Concurso

Para reconocer el gran trabajo que realizan los bodegueros de todo el país, incluso en pandemia, Indecopi lanzó el concurso ‘Mi bodega favorita 2021’. El mismo dueño o los clientes pueden inscribir el negocio hasta el 7 de mayo (https://forms.gle/5F1KsaDXJ7CxLWw86). Más información en www.gob.pe/mibodegafavorita.

¿Cómo mejorar la atención al cliente en tu tienda?

1. Recibe a las personas con una sonrisa (aunque estemos con la mascarilla se transmite con la mirada).

2. Ofrece más canales de atención para los pedidos delivery (llamadas, WhatsApp o Facebook).

3. Si te equivocaste en sacar la cuenta o en dar un producto, acéptalo y pide las disculpas del caso.

4. Recibe las sugerencias de tus clientes. Tal vez te piden mejorar en una u otra cosa.

5. Usa las fechas especiales para fidelizar. Se viene el Día de la Madre, puedes sortear una canasta de víveres o cajas de chocolates.

TE PUEDE INTERESAR: