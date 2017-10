Micaela de Osma, la valiente mujer que denunció la agresión recibida por parte de Martín Alonso Camino Forsyth, narró en el programa de Lady Guillén, 'Tengo algo que decirte', lo que vivió al ser violentada por su entonces pareja.

"¿Es verdad que el abogado de esta bestia ha dicho que no ha intentado agredirte, que solo quería protegerte?", le preguntó con evidente indignación Lady Guillén a Micaela, la mujer agredida por Martín Alonso Camino Forsyth.

"Yo no puedo creer que mientan así. ¿Protegerme de quién? No entiendo como pueden mentir así", respondió Micaela de Osma, evidenciando que las agresiones recibidas por parte de Martín Alonso Camino Forsyth no fueron mínimas.

"Mi vecina está súper preocupada, asustada. Yo estoy igual. Mi miedo es muy grande. Las denuncias están hechas. Yo supongo que la justicia hará todo lo que puede hacer. Voy a continuar hasta el final", aseguró Micaela, afirmando que no cederá en su denuncia contra Martín Alonso Camino Forsyth.

Ni una menos

"Yo estoy muy orgullosa de ti y no voy a parar de decirtelo. Orgullosa de que continúes hasta el final, cuando sé que estás pasando los prejuicios de esta sociedad. Porque sé que mucha gente en el twitter quieren justificar esta agresión. Pero esa gente carece de sensibilidad y es machista. Esa gente defiende a este agresor y se convierten como él", expresó Lady Guillén, quien también fue víctima de violencia y le mostró su total apoyo a Micaela.

"Quiero que más que todo, sea un ejemplo para que otras mujeres que sufren así, sepan de que pueden hacerlo (denunciar a su agresor)", reveló Micaela de Osma, quien sin duda es un ejemplo para las miles de mujeres agredidas que se encuentran asustadas y avergonzadas y por esa razón no denuncian a sus agresores.

"Si vemos que a alguien lo están golpeando, a una mujer, hombre o niño, tenemos que intervenir y ayudar. Tenemos que hasta grabar para que puedan creernos. Porque sí es cierto, muchas mujeres en el momento que las agreden, las insultas, las asesinan, no tienen las pruebas suficientes para defenderse", concluyó Lady Guillén, quien felicitó a los vecinos de Micaela, al defenderla de su Martín Alonso Camino Forsyth.

Ni una menos

