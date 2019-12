Se vienen las Elecciones 2020, el próximo 26 de enero, en la que 24 millones 799 mil 384 peruanos deberán elegir a los integrantes del nuevo Parlamento que completará el período legislativo que actualmente lidera la Comisión Permanente. Para este proceso electoral, nuevamente los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el mismo día de los comicios deberán acudir a votar, por lo que deberán informarse y prepararse para su primera experiencia electoral.

Por ello, ya se encuentra activa la página web en la que podrás consultar si fuiste elegido miembro de mesa ¡REVISA aquí!.

Aunque falta para las elecciones, muchos se preguntan si fueron elegidos miembros de mesa. A continuación, te contamos si además de ir a sufragar el próximo año, tendrás que cumplir este rol.

¿CÓMO SABER SI FUE ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

Si pensaban que los miembros de mesa que cumplieron esa labor durante las últimas elecciones iban a ser los mismos, pues les comentamos que no será así.

Según la ONPE, la designación de estas personas (presidente, secretario y tercer miembro, así como sus respectivos suplentes) se realizará nuevamente. Por ello, el sorteo respectivo será el próximo 11 diciembre. A partir de esta fecha, habrá tres días hábiles para las respectivas tachas y luego publicar la lista definitiva.

Toda la información sobre quiénes serán los nuevos miembros de mesa se publicará en la web oficial de la ONPE y en las 60 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que se encuentran en todo el país.

LOCAL DE VOTACIÓN: ¿DÓNDE VOTO? ¿PUEDO ELEGIRLO?

Respecto a los locales de votación, por cuestiones de tiempo no se habilitará la opción de cambiarlos y elegir el que nos quede más cerca a nuestras casas, tal como se estuvo realizando en los procesos electorales anteriores. Además, no se define si serán en los mismos centros educativos u otros distintos.

“Una de las primeras funciones de la ONPE es la verificación de los locales de votación, que inicia desde la publicación de la lista final de los miembros de mesa. En principio sería el mismo [local de votación], pero esa información está por confirmarse”, refirió Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE.

Los miembros de mesa son capacitados para que pueden cumplir su rol de manera correcta el día de la elección. (Foto: Andina)

¿QUÉ PASA SI NO VOTO O NO CUMPLO COMO MIEMBRO DE MESA?

Cabe precisar que, el voto es obligatorio para todos los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) a partir de los 18 años. Para los mayores de 70 años, el sufragio es facultativo.

ELECTOR OMISO

Los ciudadanos que no acudan a votar este 26 de enero de 2020 en las Elecciones Congresales Extraordinarias pagarán una multa que va desde los S/21 a S/84, de acuerdo con la clasificación por localidad y nivel de pobreza.

Es decir, la multa de 84 soles será para los omisos al sufragio en las circunscripciones consideradas como no pobres; para los pobres no extremos, será 42 soles; mientras que los electores de distritos de pobreza pagarán 21 soles.

MIEMBRO DE MESA OMISO

Si una persona fue sorteada como miembro de mesa (titular o suplente), es su deber asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, pagará una multa por omiso a la instalación de mesa de 210 soles.

El mismo monto se aplicará también a los electores que se nieguen a integrar las mesas de sufragio en reemplazo de los miembros de mesa ausentes.

MIEMBRO DE MESA Y ELECTOR OMISO

Si un miembro de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir su deber cívico y tampoco vota en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se le impondrá tanto la multa de 210 soles como la que le corresponde en función a la clasificación del lugar donde reside.

El JNE precisó que la tabla de multas para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 se actualiza sobre las bases de una clasificación por localidad y nivel de pobreza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y conforme a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Los ciudadanos que no cancelen las multas estarán impedidos de efectuar trámites administrativos, conforme lo estipula la Ley 28859, como no poder inscribir cualquier acto relacionado con su estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.), no poder intervenir en procesos judiciales o administrativos, no poder realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no poder ser nombrado funcionario público, no poder inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

Con el propósito de que este acto se desarrolle de la mejor manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla una serie de capacitaciones a nivel nacional. (Foto: Andina)

MULTA ELECTORALES PENDIENTES

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar si tienen multas pendientes por no haber sufragado o ejercido el cargo de miembro de mesa en los últimos procesos electorales.

Para averiguar si tiene alguna deuda pendiente puede ingresar a www.jne.gob.pe, ir a las pestañas de la parte superior donde está Servicios al ciudadano, desplegar la fecha e ingresar a multas electorales. También puede entrar directamente a https://multas.jne.gob.pe/login. Una vez dentro, escriba el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), el código mostrado en la pantalla y pulsar en la barra Consultar.