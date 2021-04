El viernes 9 de abril, el Ministerio de Salud reportó el pico más alto de muertes por Coronavirus: 384 fallecidos en un solo día. Es decir, 16 muertos cada hora, cuatro muertos cada 15 minutos. La cifra refleja la emergencia sanitaria que vive el Perú, donde todas sus 196 provincias varían del riesgo alto al extremo. En este delicado escenario, se llevarán a cabo las elecciones para Presidente, Congreso y Parlamento Andino.

Pese a que representes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguran que disponen de todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios, el colectivo “Miembros de Mesa Unidos”, de reciente creación, denuncia varias irregularidades.

Son alrededor de 3.000 miembros de mesa que sienten que las instituciones del Estado no han respondido a sus preocupaciones. Una de ellas es la vacunación contra la COVID-19. El 03 de febrero, el ministro de Salud Oscar Ugarte anunció que serían vacunados en la primera fase debido al “deber cívico que realizan”. Sin embargo, un mes después el exviceministro de Salud, Percy Minaya, comunicó en RPP Noticias que no cuentan con las dosis para que las 400.000 personas que van a ser miembros de mesa este domingo pueden ser inmunizadas.

Fue una respuesta que indignó al colectivo porque el 18 de febrero, el presidente Francisco Sagasti anunció que 487 funcionarios, empresarios y sus familiares, entre los que se cuentan el expresidente Martín Vizcarra, fueron vacunadas en secreto y de forma irregular.

Aparte de este reclamo, el gremio manifiesta que las mascarillas que les entregará la ONPE, una de tipo quirúrgica y por cada miembro, no son las que recomiendan los especialistas. Asimismo, tendrán que permanecer dentro del aula de votación por más de 12 horas (no todas estarán al aire libre), donde también deberán comer sus alimentos.

Ante esta situación que pone en riesgo su salud y la de sus familias, ellos aseguran que no se presentarán en los centros de votación y piden ser exonerados de la multa.

MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA

El kit de protección personal que le entregará la ONPE a los miembros de mesa consta de una mascarilla quirúrgica (que tiene entre cuatro a seis horas de vida útil, según expertos), alcohol y protector facial. El epidemiólogo César Ugarte indicó al medio Ojo Público que lo ideal hubiera sido emplear dos mascarillas quirúrgicas o una KN95. Además, recomienda que el almuerzo de los miembros de mesa sea en un espacio al aire libre.

Al respecto, Cledy Gutiérrez, especialista de la Gerencia de Información y Educación Electoral de la ONPE, indicó que los miembros de mesa comerán dentro de los salones y lo harán por turnos, pero dentro del mismo lugar, a pesar del alto riesgo que implica esta actividad.

“Una de cada cinco mesas estará al aire libre, pero por otro lado el presidente de la mesa puede pedirle al votante que se baje la mascarilla y aguante la respiración diez segundos. Las aulas suelen ser cerradas, los miembros de mesa vamos a estar prácticamente condenados a permanecer 18 horas bajo esas condiciones, súmale que no puedes salir de ese espacio para consumir alimentos porque no puedes abandonar el aula, ¿en qué momento te haces un cambio de mascarilla?”, sostiene Ghandira Castro, vocera del colectivo Miembros de Mesa Unidos.

Castro cuestiona a la ONPE por ofrecer 120 soles de compensación a los miembros de mesa y afirma que se aprovechan de la necesidad de las personas en un contexto marcado por la precariedad y el desempleo. “Es muy cruel que te ofrezcan esos 120 soles en un momento donde la gente no tiene trabajo, ni salud”, indica. “Se ve como una oportunidad de comer al menos una semana, pero ese monto no te cobertura contagiarte de coronavirus, Yo conozco familias que han gastado 10.000 soles semanales por un paciente COVID en casa. Para ser guardián de la democracia debería tener facilidades y las herramientas adecuadas, de lo contrario me convierto en mártir”, manifiesta.

DISPENSA ELECTORAL

El temor que tienen todos los miembros de mesa del colectivo es contagiar a los familiares con los que viven. Es el caso de Ana Lucía Villanueva, quien presentó su dispensa, el permiso que la exime de cumplir este rol, porque acompaña a su novio, diagnosticado con cáncer cerebral, a sus quimioterapias. Representantes de la ONPE rechazaron el requerimiento porque “ella es la que tiene que presentar la vulnerabilidad”.

“Prácticamente me dijeron ‘es tu responsabilidad, si tu estuvieses imposibilitada de ir hay una dispensa, pero se trata de tu novio’. La verdad es que yo no puedo asistir... si me enfermo, ¿quién lo va a llevar a las quimioterapias cada 14 días, quién lo va a llevar la resonancia, el lunes 12 se ha programado su tratamiento? Entonces, ¿cómo hago?”, comenta Ana Lucía.

Ella perdió su trabajo por la pandemia, laboraba en un hotel que cerró cuando empezó el estado de emergencia, por lo que, asegura, no puede pagar la multa por no asistir a su centro de votación. “Yo vivo de mis ahorros, pero ya se están acabando, no cuento con seguro de salud, si me enfermo tampoco voy a estar en la lista primordial de camas UCI, me dedicó a cuidar a mi novio porque su papás son personas mayores”, continúa.

Al igual que Ghandira Castro, Ana Lucía Villanueva siente que el trato que le da la ONPE a los miembros de mesa es inhumano. “Nos van a dar una miseria de comida por más de 12 horas, nos meten a un salón con personeros de cada agrupación política que van a estar encima de nosotros por los votos, en mi aula voy a atender a cerca de 280 personas, ¿y si mi compañero tiene COVID y no lo sabe? Es mucha exposición, el peruano que no tiene plata se la tiene que aguantar”, declara al explicar su postura.

La ONPE aumentó los centros de votación para evitar aglomeraciones e implementó el horario escalonado, sin embargo, no garantizan que estas no se produzcan, detalla Camila Gianella, psicóloga y experta en salud pública, a Ojo Público.

MULTAS Y AUSENTISMO

La multa por no ser miembro de mesa es de 220 soles, no importa si se encuentran en condición de pobreza extrema. Walkiria Santa Cruz, integrante del colectivo, siente que es muy insensible cobrar esa cantidad de dinero si se tiene en cuenta que la tasa de mortalidad es mayor en distritos que corresponden a niveles socioeconómicos más bajos.

“Si por lo menos nos hubieran asegurado la vacunación o espacios abiertos, pero eso no ha pasado. Muchos no contamos con trabajo fijo, no tenemos ahorros. Es injusto y duele mucho pagar una multa de 440 soles (incluyendo la segunda vuelta), pero es eso o tener que gastar 2000 soles por oxigeno o 20.000 por hospitalización”, explica Santa Cruz.

En ese sentido, el reclamo de la agrupación es que no se les penalice por priorizar su salud y la de sus familias. “En Piura no hay oxigeno, no hay camas UCI, no hay una respuesta positiva por parte del gobierno ante la pandemia”, dice por su parte Alejandro Urbina, otro miembro de mesa que es parte del colectivo señalado. “La ONPE ha tenido un año para implementar otro tipo de acciones en los comicios, pero ni siquiera nos facilitan la prueba molecular, prefiero estar en casa porque mis padres son diabéticos, son personas vulnerables. Deberían exonerar de la multa porque hay personas que han perdido a sus padres, han quedado huérfanas, encima que se les castigue de esa manera es demasiado cruel”, añade

Es importante destacar que todos los integrantes de Miembros de Mesa Unidos que han sido consultados para este reporte aseveran que no tiene intenciones de boicotear el proceso electoral. Lo que exigen es que se les brinde los cuidados necesarios.

“Los miembros de mesa organizados queremos cumplir con nuestra labor, pero con las garantías de que nuestra salud va a ser preservada con adecuados protocolos, lamentablemente no vemos que se cumpla esa condición”, finaliza la vocera Ghandira Castro.

