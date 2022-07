Decenas de personas expresaron sus molestias a las afueras de la sede de Migraciones, en el distrito de Breña, tras indicar que no fueron atendidos pese a tener cita para el día de hoy. Aducen que están esperando desde las 5:00 de la mañana y que la entidad culminó su atención antes de las 2 de la tarde.

“Han cerrado las puertas antes de las 2:00 p.m., son alrededor de 300 personas citadas, no porque hayan querido venir, son citadas por el mismo Migraciones para hoy. Están desde la madrugada esperando y no quieren atender, dicen que atienden hasta ese horario pero han mandado mil citas, no se han dado abasto”, señaló un ciudadano a Canal N.

“Deberían ampliar el horario porque la gente adulta quiere viajar... Tenemos cita desde las 10:00 a.m. y he venido tres horas antes para entrar temprano, pero nos hicieron hacer cola con los adicionales. Entonces hemos estado a tres cuadras de la puerta, nos sellaron las hojas y casi cuando estamos por entrar nos dijeron que ya no íbamos a ingresar”, agregó otra ciudadana.

Varios de los presentes, de distintas edades, indicaron que no han podido ni desayunar por hacer la cola. “Estoy acá desde temprano, han dado citas de más y hay gente que incluso se ha tenido que ir... Desde las 11 de la mañana empezaron a botarnos. Esto es un servicio público y por nuestros derechos tenemos que estar aquí, dicen que anoche hubo problemas en el sistema”, denunció una madre de familia.

Usuarios también reportaron que Migraciones les indicó que regresen el lunes, sin embargo, no desean hacerlo porque para ese día también hay otro grupo que ha sido citado. “Queremos que nos atiendan hoy, porque esto se va a acumular. Éramos como 1,000 personas pero varios ya se fueron al no ser atendidos”, señalaron.

En anteriores ocasiones, la sede de Migraciones en Breña presentó problemas en el sistema de registro del Reniec. No obstante, se consultó a dicha entidad y descartaron que el problema sea por algún fallo en el sistema.

