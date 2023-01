Pese a que hoy, lunes 2 de enero del 2023, fue declarado día no laborable para el sector público, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que continuará con la emisión de pasaporte electrónico . Sin embargo, muchas personas reclamaban atención en la sede de Breña en las primeras horas de la mañana.

Una mujer de 83 años aseguró a Canal N que desde setiembre del año pasado espera que le otorguen el documento electrónico y acudió a la sede principal de Migraciones con la esperanza de obtener el pasaporte, no obstante, encontró una respuesta inesperada. “El vigilante me ha dicho que me vaya porque no me van a atender”, señaló ante cámaras.

Otro usuario detalló que también acudió a hacer su cola para obtener el pasaporte por el anuncio que vio en redes sociales sobre la atención prevista para hoy. Señaló que intentó obtener una cita para esta semana a través de internet pero que el sistema siempre se colapsa los sábados por la noche.

#MigracionesPerú te recuerda que atenderá el lunes 2 de enero, día no laborable para el sector público, en el siguiente horario: pic.twitter.com/Ze4okItaIZ — Migraciones Perú (@MigracionesPe) January 1, 2023

Cabe señalar que Migraciones indicó que la atención de este lunes será solo para usuarios que requieran obtener el documento de viaje por una cita programada o que tengan un vuelo internacional dentro de las siguientes 48 horas .

Para este último caso es imprescindible realizar previamente el pago de la tasa de S/ 98.60 en el Banco de la Nación o pagalo.pe. Además de presentar el boleto aéreo y el recibo de pago del mismo, el último DNI vigente, y en buen estado, y no registrar multas electorales pendientes de pago ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La institución indicó que atenderá hasta las 02:00 p.m. en las sedes de Breña y las agencias descentralizadas del Jockey Plaza y La Molina. En los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) de Lima y Callao, atención será hasta las 06:30 p.m. y en regiones de 08:00 a.m. hasta las 01:45 p.m.

La agencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez seguirá con su horario habitual de 24 horas y emitirá el pasaporte electrónico a los usuarios que viajarán en las siguientes ocho horas, informó Migraciones.