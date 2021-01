Por: Oscar Torres

La temida segunda ola ya llegó. La crisis sanitaria está de mal en peor. El maldito coronavirus sigue cobrando vidas de peruanos cada vez más. Por tal motivo, Trome conversó con el doctor Miguel Palacios , decano del Colegio Médico del Perú, quien nos abre los ojos sobre la realidad que vivimos.

Doctor Miguel Palacios, la mayoría de médicos ‘pinta’ el escenario de la segunda ola dramático para el Perú. ¿Cuál es la solución para que no nos arrase?

Actuar de manera drástica para evitar que crezca la ola. No hay por qué alarmarse.

Si mucha más gente se contagia y no tenemos camas de cuidados intensivos, ¿Qué se puede hacer?

Hay que activar el primer nivel de atención, las postas médicas, y ahí luchar contra el virus.

Leí un informe sobre muchos jóvenes que están contagiando a las personas mayores con quienes viven. ¿Es así?

El virus ha virado hacia los jóvenes. No son inmortales. Tienen que cuidarse.

Usted calificó las medidas del gobierno como ‘tibias’. ¿Cuál es su propuesta entonces?

Más drasticidad, cuarentenas focalizadas en los lugares donde los contagios sean altos, que eran 13 regiones del Perú.

El toque de queda y que los domingos no circulen carros, ¿ayuda a frenar los contagios?

Es una ayuda secundaria. No es la principal, pero nosotros la avalamos. Ya no podemos volver a una cuarentena general porque la economía no lo resistiría… Y no solo por eso, sino porque lo podemos evitar. Nosotros vemos lejano volver a ese tipo de cuarentenas.

El 80% de la economía en el Perú es informal. La gente sale a trabajar diariamente para poder comer. ¿Qué mensaje le daría?

Por eso que es difícil una cuarentena focalizada. La población de facto (de hecho) desacataría a esa cuarentena.

Dr. Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, alerta sobre segunda ola del coronavirus en nuestro país

GESTIÓN DE VIZCARRA

Esto que estamos viviendo, ¿es resultado de la mala gestión del presidente Vizcarra el año pasado?

Sí, es una herencia de haber tenido una asistencia hospitalaria en lugar de una asistencia comunitaria contra el virus.

¿Usted avala la gestión que viene realizando Pilar Mazzetti?

Ella sobrevive en la vorágine pandémica con errores y aciertos. Nosotros avalamos los aciertos.

La doctora García me dijo la semana pasada que la vacuna china es buena y eficaz. ¿Es cierto?

Se adecúa a nuestra realidad. No necesita ultra congeladores y se puede llevar a las zonas más rurales del país.

¿Por qué la gente tiene tanta desconfianza a Sinopharm?

Porque generalmente a los productos chinos se les ha hecho esa fama.

Dr. Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, alerta sobre segunda ola del coronavirus en nuestro país

ESCENARIOS

Póngase en un escenario pesimista, aumentan los casos y se desborda todo el sistema de Salud. ¿Cómo ve ese panorama?

La pandemia es impredecible. Ese panorama es el peor de los escenarios. Estamos a tiempo de combatirlo en el primer nivel de atención.

Ahora en un escenario optimista. La gente se cuida, bajan los casos. ¿Qué podría pasar?

Es posible que también ocurra ese escenario, justamente depende de la población, por eso necesitamos comunicación para educar a la población.

¿Todo depende de que nos vacunemos y mientras más rápido venga la vacuna mejor?

En parte sí, pero también con el cuidado que la población debe seguir realizando aún vacunados.

¿Es verdad que si se vacunan 20 millones peruanos eso nos daría inmunidad?

El objetivo es 25 millones de peruanos.

A mucha gente le pareció confuso el mensaje que dio (Francisco) Sagasti, ¿ a usted también?

Sí, de acuerdo. Confuso y se llevó los titulares en lugar de llevarse el titular la lucha contra el virus.

Gracias doctor Palacios y ojalá salgamos cuanto antes de esta pesadilla…

Gracias, un gusto haberte visto y a pesar de que ya tenemos algunos años en esto, siempre es un ‘estrés’ contestar tus preguntas. Generas esas reacciones adrenalínicas, te felicito (sonríe).

AUTOMEDICARSE CON IVERMECTINA ES UN GRAVE ERROR

El doctor Ciro Maguiña dijo que se curó con ivermectina y muchos se están automedicando. ¿Usted recomienda ese fármaco?

Aún no tiene la validez científica que necesita. Tiene data a favor y data en contra, por lo tanto no debe haber automedicación con ese fármaco.

Algunos toman ivermectina como prevención cada 15 días. ¿Está bien eso?

Grave error. Ponen en riesgo su salud y su vida misma.

Si tengo todos los síntomas de la enfermedad y no me atienden ni en hospitales ni en las clínicas, ¿Qué puedo hacer?

Te vas a empeorar y puedes acabar en una UCI.

Hay que buscar ayuda. Si viajo en combi o bus a trabajar, ¿Cómo me protejo?

Mascarilla, careta facial, sentarse con las ventanas abiertas.

La gente que ya tuvo Covid, ¿se puede volver a infectar?

Sí, exacto. Existe la reinfección.

¿Cuál sigue siendo la mejor receta para prevenir esta enfermedad?

Mascarilla, ambientes con buena ventilación, lavado de manos y no acercarse mucho entre personas.

Uso de la ivermectina vuelve a formar parte de la polémica