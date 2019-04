Sobrino de Juan José Jayo Legario denuncia a expareja de Miguel Rebosio de estafarlo con más de 4 mil soles

¡Indignante! Una expareja de Miguel Rebosio fue denunciada por el sobrino de Juan José Jayo Legario por estafarlo con más de 4000 mil soles. El joven de 22 años dijo que Eva Paola Herrera Mackay lo bloqueó de toda comunicación luego de que le reclamara por las fuertes sumas de dinero.



El ex arquero del Deportivo Municipal, Guilmar Aleman Legario, contó que en el 2008 la ex del Conejo Rebosio le ofreció conseguirle un equipo en la MLS de Estados Unidos, una liga donde juegan algunos seleccionados, consignó América Noticias.

"Ella iba a tramitar todo pero me pedía un dinero. Como 400 y tantos dólares, que no era mi dinero, me lo prestaron", dijo el sobrino del ex fultbolista del Alianza Lima sobre los primeros pagos que le hizo a Eva Paola Herrera Mackay.

El joven le habría entregado a la ex del Conejo Rebosio un monto de más de 2500 soles y 610 dólares. Según el informe de América Noticias, tiene la constancia de los pagos en transferencias bancarias y correos.

"Yo intente hablar con ella. La llamaba, le escribía por WhatsApp hasta que me bloqueo de todo, hasta de mensajes y Facebook", contó el agraviado.

América Noticias también difundió un audio grabado por la familia del joven, en el que la mujer se muestra agresiva y prepotente con él, a pesar de reconocer que debe devolverle el dinero. En la conversación Eva Paola Herrera Mackay le dice a Guilmar Aleman Legario que llevará el monto a la comisaría al día siguiente.