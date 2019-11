¡En su peor hora! Luego de haber levantado la polémica por podar un árbol sin autorización de la Municipalidad de Miraflores para que se visualice su publicidad de campaña, el candidato por el partido aprista, Mijael Garrido Lecca, volvió a generar miles de críticas, esta vez, por adjudicarse puestos del Ejército Peruano.



Hace dos días, en redes sociales empezó a circular una foto donde aparentemente aparecía el abogado y postulante al Congreso manteniendo una conversación en la calle con personal de la comuna miraflorina. Más tarde, confirmaron que se le aplicó una cuantiosa multa por mutilar un arbolito que tapaba su cartel de campaña.



Tras ser el blanco de miles de comentarios en su contra, responsabilizar a uno de sus trabajadores y finalmente asumir su culpa, Mijael Garrido Lecca se comprometió a sembrar un árbol diario en el tiempo que quedan para las elecciones de enero.

Sin embargo, cuando parecía que su reivindicación empezaba a marchar, una nueva información lo volvió a sepultar. Según informó Utero.pe, el candidato aprista mintió cuando habló de sus rangos dentro del Ejército Peruano, institución a la que se asimiló hace un tiempo.

Todo comenzó con un video que se hizo viral hace unos meses donde se ve a Mijael Garrido Lecca al frente de una ponencia en la Universidad Científica del Sur. En medio de su discurso, dijo ser capitán, haber sido ascendido por acciones distinguidas y dirigir un pelotón de Fuerzas Especiales en la zona del Vraem.

"Además de periodista, yo soy oficial del Ejército. Soy Capitán y, bueno me acaban de ascender por acciones distinguidas, pero comando un pelotón de Fuerzas Especiales que tiene como finalidad hacer inteligencia y acción en contra de lo que queda de sendero en el Vraem y supervisión en las zonas de Huaycán, donde hay varios elementos senderistas que quedan activos", dijo según se puede ver en el video publicado por la página de Facebook 'Te amo Huaycán'.

Mijael Garrido Lecca asegura que es capitán y que comanda pelotón en el Vraem

Tras viralirzarse el video, el medio digital Utero.pe, amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó al Ministerio de Defensa los datos sobre los cargos que ocupa Mijael Garrido Lecca dentro de la institución. Tras un mes de espera, les enviaron un documento oficial que dejó mal parado al candidato aprista.



"El señor Mijael Hernán Garrido Lecca Palacios, identificado con DNI Nº 45494545, actualmente ostenta el grado de Teniente de Reserva del Ejército del Perú, no ha sido ascendido por acciones distinguidas, ni comanda un pelotón de inteligencia en el VRAEM", dice el texto firmado por el General de Brigada Jefe de la DINFE, Moisés W. Chávez Farfán.

Mijael Garrido Lecca asegura que es capitán y que comanda pelotón en el Vraem pero Ejército lo desmiente. Foto: Utero.pe

Mijael Garrido Lecca recibió una avalancha de críticas, sin embargo, lejos de pronunciarse, se limitó a compartir una fotografía con su amiga personal y actriz, Anahí de Cárdenas, quien hace poco anunció que parecía cáncer de mama.

"Todos tenemos a alguien luchando contra alguna enfermedad. Importa ayudarlos a recordar cuánto los queremos y lo poco que importa el mundo al lado de la salud. Me escapé para decirle a mi hermana Anahi de Cardenas que no está sola. Y que se me cure rápido: tiene que enseñarme a bailar", escribió en Facebook.



Esta publicación tampoco fue bien recibida por los usuarios de las redes sociales, que consideraron que Mijael Garrido Lecca utilizó a su amiga para limpiar su imagen tan manchada en los últimos días y potenciar su campaña al Congreso.