¡En su peor hora! Mijael Garrido Lecca continúa en el ojo de la tormenta por los destapes que protagonizó esta semana, luego de haber recibido una multa de la Municipalidad de Miraflores por podar un árbol sin permiso y por haber mentido al referirse a sus rangos dentro del Ejército Peruano.

Sin embargo, una reciente publicación en sus redes sociales lo volvió a sepultar. Y es que en medio de toda la polémica, el militante aprista y candidato al Congreso de la República compartió una fotografía con la actriz Anahí de Cárdenas, quien hace poco anunció que es víctima del terrible cáncer.

"Todos tenemos a alguien luchando contra alguna enfermedad. Importa ayudarlos a recordar cuánto los queremos y lo poco que importa el mundo al lado de la salud. Me escapé para decirle a mi hermana Anahi de Cardenas que no está sola. Y que se me cure rápido: tiene que enseñarme a bailar", escribió Mijael Garrido Lecca en Instagram y Facebook.



Rápidamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticarlo y la tildarlo de 'oportunista' por mostrarse al lado de la actriz en este momento tan difícil para ella, en plena campaña política y tras sus desaciertos de la última semana.

"Qué ruin para aprovecharse de la difícil situación en la que se encuentra tan estimada artista... definitivamente #El_Apra_sabe_cómo", "Usar a alguien enfermo para hacer campaña? Que bajo digno de un fujiaprista, así haya amistad no es el momento correcto", "Anahí de Cárdenas lamento profundamente que semejante persona esté a tu lado, la presencia de alguien tan nefasto que lo demuestra felizmente antes de las elecciones a tu lado le hace daño a tu aura y salud, esta más que claro qué sucede en la foto y es una bajeza", escribieron los indignados internautas.