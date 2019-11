Tras el reportaje de ‘Hildebrandt en sus trece’ revelando que Mijael Garrido Lecca se dio a la fuga en plena intervención policial en el Cercado de Lima, el columnista utilizó su cuenta de Twitter para defenderse, indicando que “no hubo ninguna persecusión”.

“1. Nunca he huido de la policía, el efectivo me dijo que vaya y que me pondría la multa. 2. No hubo ninguna persecución. 3. A la hora de la “fuga” estaba a 1 minuto entrar al aire en Canal N. 4. No tengo una camioneta. 5. El periodista de H-13 jamás recogió mi versión”, escribió Mijael Garrido Lecca en su cuenta de Twitter.

Según el parte policial-proporcionado por el semanario-el suboficial detuvo al frustrado candidato al Congreso por el APRA por la cuadra 6 de la avenida Petit Thouars y vio una camioneta BMW de color azul y lunas polarizadas que se desplazaba lentamente de sur a norte de manera sospechosa.

Parte policial de Mijael Garrido Lecca Foto: Hildebrandt en sus trece (Trome)

Al ser intervenido, Mijael Garrido Lecca entregó su tarjeta de propiedad, el permiso para el uso de lunas polarizadas, una constancia de revisión técnica y su SOAT, aunque este último estaba vencido. El suboficial le ordenó a quien fuera entrevistador en Canal N a que lo siguiera hasta la comisaría más cercana, sin embargo, huyó.

El suboficial se quedó con todos los documentos de Mijael Garrido Lecca y se los entregó a sus superiores. Allí se comprobó que el BMW está a nombre del columnista, tal y como consta en el portal del Servicio de Administración Tributaria de Lima.