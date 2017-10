Magaly Medina fue jueza del certamen de belleza 'Miss Perú 2017'. Ella realizó la pregunta clave a las participantes del concurso: "¿Qué ley impulsarían contra el feminicidio?" y ayudó a elegir a la nueva ganadora.

Sin embargo, a la salida del concurso de belleza, otro tipo de preguntas no pudieron ser evitadas para Magaly Medina. Muchas de ellas iban vinculadas con la salida de Mijael Garrido Lecca de Latina.

Como se recuerda, Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca eran compañeros de set y conducían juntos el noticiero de Latina. Sin embargo, a su salida, Magaly nunca se pronunció sobre su compañero de trabajo.

Los periodistas le informaron que Mijael Garrido Lecca había dicho que su ética se vio afectada por las líneas editoriales de Latina. Ante esta afirmación, Magaly Medina respondió de manera contundente.

"Todas las personas cuando les dicen que ya no van en un programa, se sienten afectados por la ética. Mientras tienen un contrato vigente, nunca se sienten afectados por la ética", afirmó Magaly Medina sobre Mijael Garrido Lecca.

Pero la cosa no quedó ahí. Magaly Medina también aseguró que no sabía que su compañero de conducción, Mijael Garrido Lecca, iba a ser separado del canal de televisión y solo se enteró cuando llegó al set y él ya no estaba.

"Para mí fue una sorpresa, un día llegué y ya no estaba. No lo veo, no sé nada de él", afirmó Magaly Medina, revelando también que no sigue la carrera periodística de su colega y ex compañero de trabajo, Mijael Garrido Lecca.

