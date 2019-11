Denunciado y multado. El periodista y candidato al Congreso de la República, Mijael Garrido Lecca, fue multado por la Municipalidad de Miraflores por podar un árbol que obstruía un letrero de propaganda que colocó frente a su vivienda.

Según informó el diario El Comercio, el ex conductor de TV deberá pagar 4 mil 200 soles luego que un vecino del distrito publicara vía Twitter la denuncia en su contra. El hecho fue confirmado cuando se visualizaron las cámaras de seguridad.

“Puso un cartel y había un árbol y el señor lo podó. Le pusieron una multa porque lo que estaba haciendo estaba prohibido. Se le pidió que sacara el cartel. No se puede poner una multa por el cartel a la primera, pues se sensibiliza. Si vuelve a reincidir ahí sí se le puede multar”, declaró la fuente del mencionado medio.

Precisamente el pasado 12 de noviembre, Garrido Lecca publicó en sus redes sociales una imagen de un anuncio con una imagen suya y el logo del APRA. "Lento pero seguro. El partido de Haya volverá a levantarse contra viento y marea"

Según la cita de El Comercio, el candidato aceptó la multa pues no sabía que tenía que contar con un permiso del municipio. "Aceptó la multa porque dijo que no tenía idea de que no podía podar el árbol, y que tenía que tener un permiso. El cartel lo retiró"