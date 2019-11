¡Se pronunció! Luego de casi una semana de guardar silencio por el controvertido tema de sus cargos falsos dentro del Ejército Peruano, Mijael Garrido Lecca habló sobre las sanciones en su contra que hoy anunció el ministro de Defensa Walter Martos.



"Ante el anuncio del Ministro de Defensa sobre una investigación que iniciaría el Ejército manifiesto mi total colaboración hacia ella. Estoy seguro de que todo quedará totalmente claro y explicado. Ello no distraerá mi campaña en favor de los ideales y principios que defiendo", escribió el candidato aprista.

Cabe indicar que esta mañana el ministro de Defensa Walter Martos se pronunció y confirmó que Mijael Garrido Lecca es un oficial de reserva del Ejército y que tiene el grado de teniente. "Es muy proactivo, contribuye en muchas actividades que realiza el comando conjunto".



"Así como él muchísimos oficiales de reserva son muy útiles para las Fuerzas Armadas pero eso no le da el derecho que se le entregue un nuevo grado, a que se otorgue conmemoraciones. Esos derechos no los tienen ninguno de ellos, muchísimos oficiales de reserva contribuyen y no lo tienen", explicó.

En ese sentido, anunció que el Ejército ya viene realizando un proceso basándose específicamente en la normatividad disciplinaria. "Sí hay sanciones, por supuesto, hay sanciones cuando hay comportamientos que no se apegan al reglamento que especifica el Ejército", agregó.