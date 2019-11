¡Rompió su silencio! Mijael Garrido Lecca volvió a usar sus redes sociales luego del escándalo en el que se vio envuelto hace tan solo un día, cuando un medio digital evidenció que mintió sobre sus rangos dentro del Ejército Peruano.

A través de su cuenta de Facebook, el abogado y postulante al Congreso de la República por el partido aprista, se pronunció tras la polémica, aunque no se refirió al documento del Ministerio de Defensa, que lo desmiente y asegura que no es capitán ni comanda un pelotón antiterrorista en el Vraem.

"Excelente reunión con los Secretarios Generales del Rimac, Cercado y La Victoria. Dicen que el Apra está muerta: qué error tan grande. El Apra es el único verdadero partido del Perú. Y empieza a despertar", escribió Mijael Garrido Lecca en un texto que acompañó con una fotografía junto a dirigentes y frente a la Casa de la Literatura Peruana.

Mijael Garrido Lecca se pronuncia tras avalancha de críticas

Cabe indicar que Mijael Garrido Lecca levantó la indigación esta semana al podar un árbol sin autorización de la Municipalidad de Miraflores porque tapaba un cartel suyo de campaña.

Tras culpar a unos de sus trabajadores, el abogado asumió la responsabilidad y se comprometió a plantar un árbol diario en varios distritos de la capital en el tiempo que resta para las elecciones.

Sin embargo, ese gesto no bastó para mejorar su imagen. Y es que tan solo un día después, Utero.pe publicó un documento del Ministerio de Defensa donde aseguran que Mijael Garrido Lecca no es capitán, no ha sido ascendido ni comanda un pelotón antiterrorista en el Vraem, tal como dijo en más de una oportunidad.

Luego de la polémica, publicó una fotografía con Anahí de Cárdenas, quien hace unos días anunció que padecía de cáncer. En la imagen se ve al abogado al lado de la actriz en el hospital, después de su primera operación.

Muchos usuarios de las redes sociales calificaron a Mijael Garrido Lecca de oportunista al mostrarse al lado de la actriz en medio de la polémica por los incidentes y destapes que vivió esta semana, sin referirse al escándalo por el documento del Ministerio de Defensa.

Mijael Garrido Lecca asegura que es capitán y que comanda pelotón en el Vraem