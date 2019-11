El Jurado Electoral Especial del JNE resolvió declarar improcedente las candidaturas de los candidatos apristas Mauricio Mulder, Nidia Vílchez, José Pimentel y Mijael Garrido Lecca.

“La improcedencia no admite subsanación, por lo menos en esta instancia electoral. Lo que corresponde es que formulen una apelación en todo caso si estas personas están en desacuerdo con la decisión”, dijo Luis Carrasco, jefe del JEE.

Aclaró que la decisión del JEE no solo indica que “la lista no está inscrita sino que la anterior descripción fue declarada nula y además hemos averiguado en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas que si existe alguna solicitud de inscripción de la comisión que está en trámite y no existe ninguna de acuerdo al informe que nos ha brindado dicha dirección”.