Milagros Leiva criticó a ministra de la Mujer por no atender caso de niña violada porque no estaba en su agenda | VIDEO

Milagros Leiva no se calló nada y arremetió con todo contra la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, por su indiferencia ante los casos de violencia contra la mujer y, sobre todo, por decir que no podía atender una emergencia de una niña abusada sexualmente porque primero "tengo que ver mi agenda".



"El presidente Martín Vizcarra está al lado de una de las mujeres más indiferentes: la ministra de la Mujer. La señora Mendieta es una de las personas más indiferentes e incluso tiene que decir que va a ver su agenda para ver o no a una niña que ha sido violada", dijo indignada Milagros Leiva.

"A la primera indiferente que usted debe de sacar es a la que está a su izquierda, a la señora Mendieta. Yo le pregunto ¿su ministra va a las comisarías? ¿Va y revisa cómo van los expedientes? Nunca, no la he visto y no va a ir tampoco", agregó Milagros Leiva.



Asimismo, Milagros Leiva sostuvo que "me daría vergüenza estar parada al costado del presidente cuando ni siquiera me paseo por las comisarías de Lima".

"La prioridad de la ministra, por supuesto, es su agenda, claro ahí tiene que ver si en su agenda puede ir a ver o no a una niña violada, increíble".



La ministra de la Mujer fue duramente criticada tras sus lamentables declaraciones en Piura donde, tras ser informada de un caso de abuso sexual, sostuvo que primero tiene que ver su agenda antes de atender la emergencia.



En otro momento, Milagros Leiva también sostuvo que al presidente Martín Vizcarra solo le interesa las encuestas y el Referéndum y no la lucha para erradicar la violencia. "Señor presidente, perdóneme que le diga, pero usted tiene dinero y con ese dinero hubieran construido varias cámaras gesell que nos faltan en el Perú ¿Para qué? Para que las niñas que son violadas y que acuden a las comisarías puedan ser atendidas".