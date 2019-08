Milagros Leiva a Urresti tras nuevo video de fiscalizadores pateando a ambulante: "Es un abusivo"

Milagros Leiva volvió a arremeter contra el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos Daniel Urresti , luego de que saliera a la luz un nuevo video donde se ve a varios fiscalizadores de la comuna pateando hasta dejar inconsciente a un vendedor ambulante.

La periodista explicó que el video fue enviado al noticiero por unos de sus seguidores, quien contó que el hecho ocurrió hace un mes y que temía hacerlo público por posibles represalias.



En las imágenes se observa cómo varios miembros de Fiscalización patean en la cabeza a un comerciante, hasta dejarlo tirado e inconsciente en plena calle. Vecinos de la zona acudieron en su ayuda, mientras que los agentes huyeron rápidamente.

Milagros Leiva aseguró que es el acalde de Lima, Jorge Muñoz, quien tiene que responder por el comportamiento de Daniel Urresti ya que el burgomaestre de Los Olivos prefiere guardar silencio.

"Estoy segura que usted me va volver a trolear, que va poner otro tuit insultante. No me importa, ya sé cómo es su entraña, usted es un abusivo, eso es lo que es. Usted es una persona que no debería estar en una gerencia de Seguridad", dijo Milagros Leiva.

"Usted es un peligro señor y Dios nos ha librado de que usted haya sido alcalde de Lima. Felizmente los ciudadanos de la capital peruana tuvieron sabiduría y supieron pensar y no lo eligieron a usted" , agregó la periodista.