Se defiende. Tras el video que fue difundido en redes sociales donde se observa una discusión entre la periodista Milagros Leiva y efectivos de la Policía Nacional del Perú se generaron muchas críticas contra la conductora de televisión. Ella utilizó su Twitter para explicar por qué llamó a un general para obstruir la labor de los funcionarios del Estado.

Milagros Leiva indica que el video donde se le escucha llamar a un general para obstruir con la labor de los policías es editado. “El jueves 21 a las 9:28 pm. fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley”, se lee en la cuenta de twitter de la periodista.

Milagros Leiva cree que el video fue editado por “una sed de venganza”. “Imagino que al darse cuenta de su grave error les quedó una sed de venganza porque ese día se burlaron, me cercaron en grupo y me dijeron de todo sin entender que yo estaba del lado de la ley. Me detuvieron más de una hora a pesar de enseñar mi salvoconducto y todos mis documentos”, continúa la defensa de la periodista en la mencionada red social.

Además, la periodista precisa que contará toda su versión de los hechos en su programa. “No le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación. Hoy les contaré todo lo que viví esa noche, no pretendía hacerlo porque no me gusta hacer show con mi carrera y hoy entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país. Voy a Contar con lujo de detalles e identificaré a cada uno de los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas. Y también agradeceré a los oficiales que notando su grave error me dejaron regresar a mi casa después de hora y media”, menciona Milagros Leiva en su cuenta de Twitter.

“Lo último que les quiero decir es que tengo muchos años en prensa y que todos los periodistas que hacemos calle sabemos que para trabajar en situaciones de emergencia tenemos que tener los permisos. Somos los primeros en cumplir porque sin eso no podríamos trabajar”, finaliza Milagros Leiva en Twitter.

