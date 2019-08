Milagros Leiva le ofrece disculpas a Vizcarra por difundir carta falsa: "En vivo no tienes el tiempo para contrastar"

Milagros Leiva reconoció su equivocación y les pidió disculpas a la congresista Yesenia Ponce, al presidente Martín Vizcarra y al viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro por difundir información falsa donde se les acusa de concertar el pago de obras.



A través de su programa en ATV Noticias, la periodista aceptó su error y aseguró que en toda su carrera, solo le han llegado dos cartas notariales para rectificarse, y esta es la segunda.



"Yo confié en esa fuente, es una fuente que la tengo de años. Los periodistas trabajamos con fuentes y a veces tenemos fuentes confiables de alto nivel", dijo la periodista. "Cuando estás en vivo, no tienes el tiempo para contrastar. Error, por supuesto, un grave error, y doy la cara, no le voy a echar la culpa a nadie, es mi culpa. No es la culpa de ATV, no es la culpa de mi equipo de producción. Yo soy la cara de este noticiero y los errores siempre me los van a achacar a mí y entonces los asumo" , agregó Milagros Leiva.

Asimismo, la periodista aprovechó el espacio para también disculparse con el viceministro de Transportes Carlos Estremadoyro y con Martín Vizcarra. "Por supuesto. También le extiendo las disculpas públicas al señor presidente de la república Martín Vizcarra, porque esta información es muy seria", indicó.