Milagros Leiva estalla cuando Virgilio Acuña compara a Antauro con Mandela: "Más respeto con la historia"

¡Indignadísima! Así mostró Milagros Leiva en una entrevista en vivo con el excongresista Virgilio Acuña, quien sacó cara por el encarcelado Antauro Humala , condenado a 19 años de prisión por el caso 'El Andahuaylazo'.



"No miremos al Antauro de 2015, miremos al Antauro de 2019. Después de 15 años preso, como tantos políticos presos... usted recuerda a Nelson Mandela , 23 años preso...", dijo Acuña generando la indignación de la periodista.



"¿Está comparando a Antauro con Mandela? Pero Virgilio, un poco más de respeto por la historia" , dijo Milagros Leiva muy molesta. "Mandela estuvo preso porque luchaba por el famoso 'apartheid', porque quería que tanto negros como blancos tengan un solo destino. Antauro quiere juntar a todos los peruanos que han sido traicionados", contestó el exparlamentario.



Por si fuera poco, Virgilio Acuña también nombró, como símil a Antauro Humala, al expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien purgó prisión durante la dictadura militar como preso político.

"He sido bien tolerante pero ya no puedo. Algo de historia sé. Disculpe usted pero no puede comparar a Antauro con Mandela (...) Mandela luchó tantos años contra el régimen segregacionista, fue el único preso aislado, premio Nobel de la Paz. No puede comparar a Antauro que estuvo preso por matar a 4 policías", dijo Milagros Leiva.



Acuña de inmediato sacó cara por Antauro Humala y aseguró que no cometió los crímenes. "Mandela nunca estuvo preso por matar a nadie. Primero lea historia y que Antauro también lea historia y que no tenga la osadía de compararse con el premio Nobel", replicó la periodista.



"Podrá recordar en el futuro que Antauro será el Mandela del Perú", aseguró Virgilio Acuña antes de dar por terminada la entrevista.