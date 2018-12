Milagros Leiva explota contra la ministra de la Mujer por niños adictos al terokal abandonados: "No merece su cargo"

Milagros Leiva mostró una vez más su indignación por un caso social y la inacción del Ministerio de la Mujer ante la situación. Y es que vecinos de San Martín de Porres denunciaron que un grupo de varios niños duermen en los parques durante las noches y se drogan constantemente con bolsas de terokal.

En el informe del programa de Milagros Leiva se detalla cómo los niños son víctimas de la dureza de las calles y se volvieron adictos al peligroso solvente, que día a día carcome su salud. Todos ellos provienen de familias disfuncionales de las cuales escaparon por la violencia.

En un enlace en directo, el reportero de Milagros Leiva mostró a los menores durmiendo en un parque de San Martín de Porres. Los niños estaban junto a una mujer, quien se mostró desorientada cuando el periodista le preguntó qué hacía en ese lugar.

La mujer conversó con Milagros Leiva y le aseguró que estaba sola, sin dinero y sin trabajo estable. Asimismo, le dijo que nadie nunca se había preocupado por ella, ni el Estado, ni sus familiares, que se encuentran en Sullana, Piura.

Tras el enlace, Milagros Leiva se mostró indignada por la situación de abandono que actualmente viven estos niños y mujeres dejados a su suerte en las calles. Es así que arremetió contra la gestión de Ana María Mendieta , la actual ministra de la Mujer.

"Mientras la ministra de la Mujer se pasea por todos los canales, por todos los medios, diciendo que sí hace, pero no viene a este canal para yo preguntarle todo lo que no hace, no importa, yo voy a seguir diciendo que ella no merece ser ministra de la Mujer, no lo merece porque no tiene autoridad moral", dijo una indignada Milagros Leiva.

"Ella no está con un equipo paseando todas las noches para ver a los invisibles. Los invisibles, señora, están durmiendo sobre cartones en la noche, ancianas, niños y adultas", arremetió Milagros Leiva contra la ministra de la Mujer.