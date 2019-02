Milagros Leiva invita a motociclista con el que se peleó y se disculpa: "No tengo ninguna justificación"

La periodista Milagros Leiva reconoció que se excedió y pidió disculpas a Luis D'Angelo, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, luego de la acalorada discusión que sostuvieron el último miércoles en su programa en vivo.



"Ayer lo dije y lo voy a volver a decir. Quiero ofrecer disculpas públicas al Señor Luis D'Angelo. Yo como periodista tengo que escuchar siempre. Todos los días aprendo muchas cosas", dijo Milagros Leiva en su programa de este viernes.

"Discúlpeme señor si es que lo he ofendido. No tengo ninguna excusa. Yo no debí cortar el enlace con usted y debí seguir escuchándolo y esa es mi motivación, escuchar a los motociclistas porque la verdad es que yo no los detesto", agregó Milagros Leiva.



La periodista volvió a reiterar que no tenía ninguna justificación para haber cortado el enlace con Luis D'Angelo. "Así haya tocado alguna fibra sensible que me trae malos recuerdos, no tengo justificación alguna. Mi deber como periodista es escucharlo", dijo Milagros Leiva.

Asimismo, la conductora de ATV Noticias contó que varias personas la han detenido en la calle para contarle que trabajan con motos, que llevan a sus hijos al colegio en ellas y que una medida como la que propone la Municipalidad de Miraflores los perjudicaría en muchos sentidos.



Por su parte, el motociclista Luis D'Angelo respondió a las disculpas de Milagros Leiva antes de exponer sus argumentos en rechazo a la propuesta de la Municipalidad de Miraflores, que prohíbe que dos personas viajen a bordo de una misma moto.

"Agradezco tus disculpas, creo que es lo correcto. A partir de aquí pasamos la página", dijo Luis D'Angelo ante el silencio de Milagros Leiva.