Milagros Leiva llora al escuchar justificación de médico por muerte de bebé por negligencia [VIDEO]

Milagros Leiva se sintió muy afectada con el caso de una pareja que perdió su bebé por una presunta negligencia ocurrida en el Hospital Grau de EsSalud. La periodista discutió con el médico responsable del acto.



La periodista expresó que estuvo contando hasta diez para no llorar. "No puedo creer lo que usted está hablando. Qué falta de solidaridad, una mujer que no tiene plata para que le hagan una césarea va y dice dos veces...perdóname Gisela", indicó Milagros Leiva quien no puede terminar la oración porque empieza a llorar.



Milagros Leiva dijo que lloraba porque sabía lo difícil que es convertirse en madre en Perú. "Encima tiene la cara de decirme "¿en qué le sirvo, Milagros?" A mí usted no me sirve de nada", dijo la periodista en referencia al médico.



Milagros Leiva informó que a la madre que perdió el bebé no le practicaron la ecografía. La periodista le hizo un llamado a la Ministra de Salud: " ¿Dónde estás, Fiorella Mollinelli? ese pobre hombre (el padre) ha esperado por tres año para tener un hijo", expresó Leiva.



Milagros Leiva continuó con sus reclamos al doctor que cometió la presunta negligencia. "Nuestro error fue no monitorear como los médicos ordenan. ¿Por qué no le hicieron una cesárea? ¿Por qué no defendieron a esta mujer? ¿Usted sabe lo que es perder un hijo, estar nueve meses embarazada?", increpó la periodista.



